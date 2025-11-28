“A Varazze manca il rispetto per il ruolo di consigliere comunale”: Gianantonio Cerruti diserta il Consiglio

Varazze. Ieri sera il Consiglio Comunale. Senza la presenza di Gianantonio Cerruti, opposizione di Varazze Domani. Un gesto motivato così: “Lunedì ho ricevuto la convocazione del Consiglio Comunale con 8 punti all’ordine del giorno tra cui Bilancio, Imu, Convenzione T1 e gestione affidamento parcheggi. – inizia così a spiegare il perché della sua assenza nei banchi della minoranza – Complessivamente 87 documenti allegati e, soltanto al punto 5, vi sono contenuti 60 file progettuali contenenti opere a scomputo per quasi 5 milioni, che un consigliere comunale di minoranza avrebbe dovuto studiare approfonditamente in 3 giorni, per poter compiere le dovute verifiche e discutere il tutto in maniera approfondita”.

“Scorgo poi dalle firme digitali apposte agli elaborati – continua -, che i file sono in comune a disposizione della Giunta e della maggioranza dal 25 gennaio di quest’anno e noi consiglieri di minoranza non avremmo mai potuto averli completamente a disposizione secondo il regolamento vigente di accesso agli atti poiché, utilizzando l’apposita istanza, possiamo avere su richiesta soltanto 4 allegati al mese (ne avrei ora al massimo 40 su 60). Nessun consigliere e tantomeno un tecnico serio e professionale potrebbe studiare e verificare 60 file progettuali in 3 giorni in maniera approfondita, facendo soltanto quello”.

Questa – prosegue Cerruti – è una mancanza di rispetto alla mia carica di consigliere e un insulto alla mia professionalità di tecnico progettista, da parte di una giunta arrogante alla quale non interessano minimamente i preziosi rilievi e le argomentazioni dettagliate della minoranza.

“E, a questo punto, temo che non vogliano neppure che la minoranza verifichi e migliori i progetti delle opere pubbliche per la nostra comunità. Il recente caso del progetto di piazza Vittorio Veneto, uno spreco di denaro pubblico senza precedenti, che abbiamo studiato approfonditamente, dovrebbe insegnare molte cose”. Ieri sera il consigliere di opposizione era assente. Lo aveva spiegato: “Per rispetto verso il mio ruolo di consigliere e per la mia professionalità”.