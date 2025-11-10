A scuola di sicurezza: oltre mille studenti savonesi coinvolti negli incontri su salute e prevenzione

Savona. Per il terzo anno consecutivo in provincia di Savona tornano gli incontri formativi dedicati alla salute e sicurezza nelle scuole medie superiori. Il ciclo di 15 appuntamenti, che prenderà il via il 1° dicembre e si concluderà nel mese di marzo 2026, coinvolgerà oltre mille studenti di una decina di istituti scolastici del territorio.

L’iniziativa, intitolata “A scuola di sicurezza”, è promossa dal tavolo provinciale per la sicurezza, fortemente voluto dal sindacato confederale Cgil, Cisl e Uil di Savona, con il coordinamento della Prefettura. Ne fanno parte anche Ispettorato del Lavoro, Inail, Vigili del Fuoco, Asl, Ufficio Scolastico Provinciale, Comune di Savona, Unione Industriali e Provincia di Savona.

“Per il terzo anno consecutivo, dopo le esperienze molto positive del 2023 e del 2024, saremo nelle scuole per spiegare ai ragazzi l’importanza della formazione e della prevenzione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – spiegano Andrea Pasa di Cgil Savona, Simone Pesce di Cisl Savona e Roberto Fallara di Uil Savona –. Pensiamo che iniziare a parlare di sicurezza sul lavoro ai ragazzi possa essere una strada per rendere più sicuro il lavoro di domani”.

La diffusione della cultura della sicurezza, in particolare tra i più giovani, viene considerata “un tassello fondamentale per contrastare il drammatico fenomeno degli incidenti professionali e delle morti sul lavoro. I numeri, infatti, restano allarmanti: nei primi nove mesi del 2025 si contano 24 vittime in Liguria, di cui 7 nella provincia di Savona, unica in regione a registrare un aumento”. Le denunce di infortunio sono state 2.484 da gennaio a settembre, mentre le malattie professionali sono cresciute di oltre il 18%, arrivando a 201 casi.

Durante gli incontri, che si svolgeranno nei principali istituti scolastici superiori del savonese, rappresentanti dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato del Lavoro, dell’Inail, della Asl e delle parti sociali affronteranno temi come la sicurezza nei luoghi di lavoro, le norme contrattuali, il primo soccorso e il rischio incendio.