A Savona un incontro su “Ipovisione: soluzioni e ausili per la lettura e per la vita quotidiana”

Savona. La sezione di Savona dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, organizza per il prossimo 3 dicembre alle 11.30 presso la sede in via Ratti 1/2, l’evento “Ipovisione: soluzioni e ausili per la lettura e per la vita quotidiana”.

Saranno trattate le problematiche specifiche delle persone ipovedenti e saranno presentati ausili e video ingranditori in possesso della nostra sezione, grazie anche al contributo della fondazione Popolare di Lodi che ha cofinanziato l’iniziativa.

L’incontro è rivolto a rappresentanti delle istituzioni, professionisti e operatori del settore, giornalisti nonché a tutta la cittadinanza.