A Savona un incontro dedicato alle trasformazioni economiche energetiche e sociali di oggi

Savona. Si è svolto questa mattina l’incontro “Rileggere l’energia, dialogo tra tecnica e arte fotografica sulle trasformazioni economiche energetiche e sociali del mondo contemporaneo”.

L’evento è stato organizzato dal Corso di Laurea Triennale in Ingegneria dell’Energia e dal Corso di Laurea Magistrale in Energy Engineering in collaborazione con Tirreno Power.

Una mattina di racconto attraverso l’utilizzo delle immagini su temi attuali, come il costo dell’energia e la nuova richiesta portata dall’intelligenza artificiale, e temi sociali sulla disponibilità e fruizione nei diversi Paesi del mondo.

Sono intervenuti il fotoreporter Marco Garofalo e Virginia Canazza partner di Key To Energy. L’incontro è stato condotto da Cheo Condina, giornalista de Il Sole 24 Ore.