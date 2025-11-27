A Savona ritorna il “Giocattolo sospeso”: un piccolo gesto per donare un momento di gioia ai bimbi

Savona. Ancora una volta, in vista del periodo natalizio, la solidarietà torna protagonista a Savona grazie all’iniziativa del “Giocattolo Sospeso“, promossa da Assogiocattoli nell’ambito della Campagna Istituzionale Gioco per Sempre.

L’idea, tanto semplice quanto forte, trae ispirazione dalla celebre pratica napoletana del “caffè sospeso”: chiunque acquisti un gioco può lasciarne un altro “sospeso”presso il negozio, destinato a una bambina o un bambino che non ha la possibilità di riceverlo.

È un piccolo gesto che può fare una grande differenza, diffondendo la gioia delle feste anche nelle situazioni più difficili.

Il negozio savonese che partecipa a questa catena di generosità è Giocattoli Quaglia di Silvia Quaglia & C. S.a.s., in via dei Vegerio 6r, mentre l’ente beneficiario, incaricato della raccolta e distribuzione, è l’Associazione Cresc.I Odv.

Lanciata ufficialmente nel 2021 a Milano, l’iniziativa è ormai una buona pratica consolidata che ha toccato tantissime città italiane portando il concetto di condivisione anche in musei, laboratori e grandi eventi. L’obiettivo è quello di donare i giocattoli ai piccoli ospiti di case famiglie, ospedali e in generale ai più bisognosi.

Come partecipare? È molto facile: dal 20 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, i donatori possono recarsi da Giocattoli Quaglia, acquistare il giocattolo e chiedere che venga lasciato “sospeso” per l’Associazione Cresc.I.

“Crediamo fermamente che ogni bambino meriti un sorriso, soprattutto durante il periodo natalizio, – ha affermato Silvia, la titolare di Giocattoli Quaglia. – Con l’iniziativa ‘Giocattolo Sospeso’, vogliamo dare a tutti la possibilità di contribuire a creare momenti di gioia per chi è meno fortunato”.

L’iniziativa si inserisce nella campagna più ampia Gioco per Sempre, un progetto partito nel 2021 che mira a valorizzare il concetto di gioco a 360 gradi.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa “Giocattolo Sospeso” e su come partecipare, ecco alcuni riferimenti:

Assogiocattoli: https://www.assogiocattoli.eu/gxs/giocattolosospeso

Giocattoli Quaglia: https://www.giocattoliquaglia.it Via dei Vegerio 6r

Tel. 019.822654

Whatsapp (solo messaggi): 331.2688116

Facebook: https://www.facebook.com/GiocattoliQuaglia email: giocattoli.quaglia.savona@gmail.com

Associazione Cresc.I: https://www.cresci.it

Facebook: https://www.facebook.com/AssociazioneCRESCI