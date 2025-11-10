  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Solidarietà

A Savona l’iniziativa “In farmacia con i bambini” per la Caritas

Si potrà donare materiale per il centro d'ascolto della parrocchia San Paolo

Savona. Dal 13 al 20 novembre la Fondazione Francesca Rava promuove la tredicesima edizione dell’iniziativa “In farmacia con i bambini”, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia, per aiutare i minori in povertà sanitaria.

Presso la Farmacia di Legino sarà possibile acquistare e donare pasta, omogeneizzati, pannolini misure 4 e 5, salviette, creme per cambio pannolini, prodotti per l’igiene, massaggiagengive, biberon, bicchieri prima infanzia, spazzolini da denti prima infanzia, piatti con ventose prima infanzia.

Saranno presenti i volontari e le volontarie del centro d’ascolto della parrocchia San Paolo Apostolo, a cui sarà donato il materiale raccolto. L’evento è in collaborazione con la Caritas di Savona-Noli e la Fondazione Diocesana Comunità Servizi.

“In oltre dieci anni di raccolta farmaci e prodotti baby care e attività di sensibilizzazione per i diritti dei bambini nelle farmacie abbiamo raggiunto un risultato straordinario: più 2 milioni di prodotti raccolti e consegnati a case famiglia, comunità per minori, centri di accoglienza in Italia, agli ospedali in Ucraina, all’ospedale Saint Damien in Haiti e a presidi medici a Gaza” dichiara la fondazione.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.