Approfondimento

A Savona l’evento nazionale di Avs “Che genere di politica?”: una giornata di incontri su linguaggio, rappresentazione e pari opportunità

Una giornata per esplorare, con un approccio multidisciplinare, il potere del linguaggio nella costruzione delle relazioni sociali e nella riproduzione delle molteplici forme di violenza di genere

prevenzione violenza sulle donne generica

Savona. L’evento nazionale di AVS “Che genere di politica? La violenza delle parole, le parole della violenza” fa tappa in Liguria, a Savona, sabato 22 novembre dalle 10 in Sala Rossa.

Nel corso della giornata, dalle 10 alle 16, si alterneranno numerosi panel con relatrici e relatori provenienti da ambiti diversi (riportati nel programma in allegato).

I saluti istituzionali saranno a cura di Marco Russo (sindaco di Savona e Delegato alle Pari Opportunità), Selena Candia (consigliera regionale AVS Liguria), Simonetta Degrossi (Presidente Telefono Donna Centro Antiviolenza Savona), Laura Bertolino (coportavoce Europa Verde Savona) e Luigi Lanza (segretario Sinistra Italiana Savona). Introduzione a cura di Maria Gabriella Branca (assessora alla cittadinanza attiva del Comune di Savona) ed Elena Comelli (Segreteria Metropolitana Sinistra Italiana Milano); modera Serena Pellegrino (consigliera regionale AVS Friuli Venezia Giulia).

Gli interventi della mattinata

  • Linguaggio e potere: le parole che costruiscono il genere — con Donatella Albini e Maria Gabriella Branca (Segreteria Nazionale Sinistra Italiana).
  • Sessismo e violenza simbolica nella lingua quotidiana — con Simona Cosso (Presidente Municipio Centro Est Genova) e Celeste Grossi (Segreteria regionale Sinistra Italiana Lombardia).
  • Hate speech e violenza digitale: le parole che feriscono online — con Jessica Cugini (Consigliera comunale Sinistra Italiana Verona) e Angela Peri (Assessora Municipio Genova Ponente).
  • Media e rappresentazioni di genere: la responsabilità delle narrazioni pubbliche — con Alessandra Costante (Segretaria Nazionale FNSI, giornalista) ed Elena Guerra (giornalista ProsMedia).

Il pomeriggio di confronto

  • Linguaggio inclusivo e comunicazione pubblica responsabile — con Donatella Albini (Segreteria Nazionale Sinistra Italiana), Nadia Ottonello (assessora alla cultura, Comune di Quiliano) e Simona Cosso.
  • Testimonianze e narrazioni — con Marzia Pistacchio (scrittrice) e Matilda Mazza (GeV Liguria).

La giornata si chiuderà con le conclusioni di Maria Gabriella Branca e con il simbolico passaggio del testimone alla tappa successiva, in programma a Livorno. I saluti finali saranno portati da Silvia Viviani, assessora all’Urbanistica e Ambiente.

Ingresso libero.

