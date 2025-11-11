A Savona il Ref day 2025, l’iniziativa per celebrare la figura dell’arbitro nello sport

Savona. Giovedì prossimo alle ore 17:00 presso la sala Rossa del Comune di Savona si terrà il Ref day 2025, un’iniziativa organizzata dal Comune di Savona e dal comitato provinciale del Coni per celebrare la figura dell’arbitro nello sport. In questa prima edizione, l’iniziativa è rivolta agli arbitri degli sport di squadra e culminerà con la consegna di attestati di riconoscimento ad alcuni arbitri tra i savonesi ritenuti meritevoli dalle federazioni sportive e da loro indicati.

“Nel corso di questi anni – dichiara l’assessore allo sport del Comune di Savona Francesco Rossello – abbiamo ricevuto, celebrato e ringraziato decine di sportivi tra atleti, allenatori e dirigenti che si sono distinti per aver portato risultati importanti o anche solo per la passione e la capacità di far vivere una particolare disciplina sportiva. Al contrario, gli arbitri, pur svolgendo un ruolo fondamentale, sono una figura troppo poco considerata. Per questo abbiamo pensato di organizzare un momento dedicato a loro per ringraziarli per la loro attività senza la quale non si svolgerebbe nessuna competizione. Quest’anno l’iniziativa riguarda gli sport di squadra, ma, a partire dagli anni prossimi, coinvolgerà arbitri, giudici e cronometristi di altre discipline sportive”.

“Infatti – conclude Rossello – anche nel campo dell’arbitraggio Savona può vantare delle vere e proprie eccellenze il livello internazionale”.

Afferma il delegato del Coni di Savona, Roberto Pizzorno: “L’arbitro è colui che dirige una competizione sportiva occupandosi di garantire il regolare svolgimento della stessa attraverso l’applicazione dei regolamenti della disciplina sportiva. Senza di loro, una partita ufficiale non può essere disputata. Sono il centro dello sport e fanno parte a tutti gli effetti nello sport. Come Coni Savona abbiamo subito aderito all’iniziativa promossa dal comune di Savona. Con il Ref- day incontreremo i vari presidenti e dirigenti dei vari settori arbitrali e nel contempo andremo a premiare molti giudici di gara, che dirigono sport di squadra, che si sono messi in evidenza a livello nazionale e internazionale nei vari settori”

L’elenco degli arbitri a cui verrà consegnato l’attestato di riconoscimento

Calcio: Florjana Doci, Francesco Rocco, Francesco Furingo

Pallacanestro: Angelo Regoli, Francesca Massaro, Maurizio Patrone

Pallavolo: Roberto Russo, Diletta Pagliero, Manuela Bellotto

Pallanuoto: Marika Dagnino, Carlo Salino, Andrea Rondoni

Rugby: Chiara Perata, Luca Ermellino

Hockey: Simone Falco, Giulio Macchi

Pallapugno: Salvatore Nasca

All’iniziativa prenderà parte anche l’associazione Soroptimist che conferirà un premio speciale ad una donna, il cui nome verrà svelato nel corso dell’iniziativa, che attraverso lo svolgimento della propria attività di arbitro è stata capace di contribuire al superamento di tabù e pregiudizi.