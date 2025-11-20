A Savona “EmoSuoni al Priamar”: il Soundbeam protagonista dell’evento inclusivo della cooperativa Il Faggio

Savona. Venerdì 21 novembre, la cooperativa Il Faggio presenta EmoSuoni, un evento dedicato alla musica inclusiva e al Soundbeam, il sistema che trasforma il movimento in suono e permette anche a persone con disabilità di partecipare attivamente a creazioni musicali e narrative.

La giornata sarà arricchita dalla presenza del musicista internazionale David Jackson, conosciuto per la sua carriera con i Van der Graaf Generator e per le numerose collaborazioni in ambito jazz, rock e sperimentale.

Jackson ha iniziato fin da subito a lavorare con i ragazzi, dando vita a un incontro ricco di energia, ascolto ed espressività condivisa.

Il programma prevede: esecuzioni musicali realizzate dai partecipanti attraverso il Soundbeam; la proiezione di una breve clip ispirata a Il Gladiatore, reinterpretata in chiave sonora; momenti di musica con David Jackson insieme ai gruppi della Cooperativa.

“L’iniziativa valorizza l’uso del Soundbeam come strumento educativo, cognitivo e relazionale, capace di stimolare creatività, collaborazione e partecipazione indipendentemente dalle abilità individuali”