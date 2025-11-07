A Pontinvrea un nuovo centro sanitario polispecialistico, si chiamerà “Villa Umberto”

Un nuovo centro medico polispecialistico riabilitativo a Pontinvrea, che nascerà all’interno di un bene sequestrato che il Comune ha richiesto gli venisse assegnato. Ecco “Villa Umberto”, un polo diagnostico con servizi infermieristici che vedrà la luce agli inizi del 2026 grazie ad un accordo con la “San Nicolò” di Albisola Superiore.

“La nascita di questa struttura – ha dichiarato il sindaco Matteo Camiciottoli – è senza ombra di dubbio un bene per il territorio di Pontesino, ma anche per i cittadini di tutti i Comuni limitrofi, sicuri come siamo che nei nostri territori questi servizi così importanti mancano”.

Ecco i servizi sanitari previsti: ambulatorio per analisi del sangue, anche a domicilio, ambulatorio per terapia fisica e riabilitativa, ambulatorio di ginecologia, ambulatorio di cardiologia, ambulatorio radio diagnostica per immagini, ambulatorio di neurologia, ambulatorio dermatologia, ambulatorio medicina generale privata, ambulatorio ortopedia, ambulatorio fisiatria, ambulatorio otorinolaringoiatria, ambulatorio ostetricia paptest, ambulatorio gastroenterologia, ambulatorio endocrinologia, ambulatorio diabetologia. E ancora terapia del dolore, psichiatria, medicina dello sport, dietologia e nutrizione, radiologia a domicilio e servizi infermieristici.

“L’apertura di questi primi ambulatori di “Villa Umberto” (che intitoliamo ad un papà troppo presto strappato alla sua famiglia ma che ha lasciato amore immenso in tutti i suoi cari), la salutiamo come un primo passo verso la realizzazione di un progetto più ampio che vada incontro alle esigenze dei nostri cittadini” ha aggiunto il primo cittadino.

“Sappiamo che oggi sempre più cittadini si rivolgono alle strutture private per visite specialistiche e analisi e per farlo devono affrontare spostamenti verso la costa con tutta una serie di problematiche, in questo modo portiamo questi servizi sui nostri territori”.

“L’accordo prevede, in un prossimo futuro, anche la possibilità di avere una navetta che colleghi i vari comuni per poter usufruire di questi servizi, una scontistica per chi fa parte di pubbliche assistenze, associazioni e forze dell’ordine, che aggiunti al risparmio per gli spostamenti portano il costo per gli esami molto vicino se non uguale al costo del tiket sanitario”.

“Tuttavia, la cosa di cui andiamo più fieri è che l’intero introito dell’affitto incassato dal Comune verrà destinato ad un fondo per i residenti che vivono a Pontinvrea permettendo alle persone più fragili di eseguire gli esami a carico del Comune non lasciando indietro nessuno, una piccola ma grande rivoluzione di cui siamo immensamente orgogliosi” ha concluso Camiciottoli.