A Magliolo continua la tradizione degli esercizi commerciali vicini alla popolazione

Magliolo. “Come Amministrazione Comunale siamo fieri di poter condividere un momento di riflessione e di speranza per i comuni montani”. Dal Comune di Magliolo un plauso agli operatori commerciali del piccolo paese che offrono un servizio alla comunità.

“La storica attività commerciale di alimentari condotta dal lontano 1993 dall’instancabile e perseverante Paolo Abate, con la straordinaria collaborazione della immancabile Katia, ha rappresentato un punto di riferimento non solo per la nostra popolazione ma per l’intera vallata, con la massima disponibilità, la cortesia e l’umanità che in tutti questi 32 anni li hanno contraddistinti. In particolare nel periodo del covid ha garantito un presidio fondamentale per tutta la cittadinanza e gliene siamo grati”, scrivono dall’Amministrazione comunale.

“Dal 1 novembre Paolo ha raggiunto il meritato traguardo della pensione e nel contempo a prendere il suo posto è un giovane ragazzo di Magliolo, “Alessio”, che ha garantito la continuità di questo importante servizio indispensabile per il nostro comune. Un forte abbraccio a Paolo da parte di tutta la Comunità e della Amministrazione Comunale ed un in bocca al lupo ad Alessio Bussacchetti per la nuova avventura”, concludono.