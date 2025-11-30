A Loano il primo parco per Hand Bike Off Road e Mtb della Liguria con accesso gratuito agli atleti paralimpici di tutte le età

Loano. Dovrebbe sorgere in un terreno di via degli Alpini a Loano il primo “Parco Hand Bike Off Road-Mountain Bike” della Liguria. Il progetto è stato promosso da stato promosso dall’Associazione Pet Therapy VdA presieduta da Maurizio Pagliarini, che per finanziare la realizzazione del primo centro formativo ciclistico ligure interamente accessibile e gratuito, pensato per atleti, ragazzi e adulti che utilizzano la forza delle braccia, ha deciso di promuovere una raccolta fondi sulla piattaforma di GoFundMe.

Un piccolo passo indietro. Originario di Genova, Pagliarini è a tutti gli effetti uno dei pionieri della pet-therapy in Italia: “Mi sono avvicinato a questo mondo grazie ai miei cani – ci spiega – Prima ancora di iniziare l’attività di pet-therapy, sono stato uno dei primi in Italia a praticare lo sleddog, cioè lo sport dei cani da slitta. Si tratta di una disciplina molto particolare: dato che i comandi si possono comunicare solo a voce, chi la pratica deve instaurare con i propri cani una relazione unica. Ciò mi ha portato ad approfondire gli studi sulle capacità cognitive dei cani e, quindi, ad interessarmi alla loro psicologia”.

Tramite l’incontro con un’esperta proveniente dagli Stati Uniti, Pagliarini è entrato in contatto con la “Associazione Svizzera dei Cani da Terapia – Therapiehunde Schweiz”: dopo aver frequentato un corso oltralpe, Pagliarini ha potuto portare il “metodo elvetico” in Italia e costruire la propria equipe. “Dopo averlo studiato a lungo – spiega – ho deciso di stravolgere il metodo svizzero, perché presentava qualche ‘smagliatura’. Ho quindi scelto inserire, all’interno dell’intervento educativo o riabilitativo della pet-therapy classica, il contributo di figure professionali diverse, ma tutto ben consapevoli di cosa prevedesse questo tipo di terapia. E’ così nata la “Pet-Therapy Multisistemica”®.

Pagliarini ha anche creato un “Metodo di Educazione Empatica, Comunicativa e Relazionale del Cane da Pet-Therapy”®. Spiega: “I cani sono stimoli motivazionali naturali e spontanei. Con il mio sistema, il cane si rapporta autonomamente con i pazienti che, se accettano il legame con il cane, poi accetteranno anche quello con il terapista. I primi progetti sull’autismo, avviati nel 2006 con l’ospedale Gaslini, hanno dato risultati fantastici e quindi abbiamo proseguito su questa strada”.

E’ così nata la Pet Therapy VdA, centro specializzato riconosciuto dall’Asl2 Savonese e l’unico in Liguria a collaborare con le strutture dedicate al Dipartimento di Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza e al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze-Ser.D.

Ma torniamo al Parco: “Faccio parte della Fondazione Frigato, che a Loano gestisce il centro dialisi di Villa Azzurra – spiega ancora Pagliarini – Tra le disponibilità della Fondazione c’è questo spazio, ad ora inutilizzato, di quasi 20 mila metri quadri, perciò abbiamo proposto alla Città di Milano di dare vita a questo progetto, che prevede la creazione di un centro socio-sanitario e sportivo con un Parco Hand Bike Off Road-Mountain Bike”.

L’area individuata per il parco si trova a circa due chilometri dal mare ed ha un’estensione di circa 20 mila metri quadri. Attualmente, nello stesso spazio si svolgono le attività dei soci volontari di Pet Therapy VdA. Grazie all’estensione di terreno disponibile, l’Associazione ha avviato i lavori per la realizzazione di un centro formativo ciclistico “Hand Bike Off Road-Mountain Bike”.

L’area esterna comprenderà un percorso sterrato largo 2,5 metri per mountain bike e hand bike off road, progettato per l’utilizzo da parte di i tutti i bambini a partire dai tre anni di età. Il progetto prevede di realizzare strutture senza barriere architettoniche che prevedono una reception, un punto di ristoro, uno spazio adibito ad aula didattica, servizi igienici, un locale per la riabilitazione, due locali per deposito attrezzature, officina Hand Bike Off Road e Mtb per bambini e ragazzi. Uno spazio sarà riservato all’ Infopoint Outdoor del Comune di Loano

Alla struttura e al Parco avranno accesso gratuito bambini, ragazzi e adulti che si spostano usando la spinta e la forza delle braccia e anche (tramite il pagamento di una modesta quota associativa) anche i normodotati che vogliono praticare la Mtb od avvicinarsi a questo sport. Coinvolti nelle attività, oltre ai membri dell’Associazione Pet Therapy VdA, istruttori, tecnici e atleti Mtb e Hand Bike che affiancheranno i partecipanti ed i loro familiari in ogni fase, dall’avvicinamento alla pratica del ciclismo Hand Bike Off Road/Mountain Bike e/o all’allenamento agonistico.

Il progetto ha un obiettivo inclusivo: si prefigge di promuovere le attività ciclistiche in ambito sociale, sanitario, sportivo, educativo ed opererà in collaborazione con le strutture sanitarie e sportive regionali ed extraregionali.

Il centro sarà affiliato alla Federazione Ciclistica Italiana, all’Associazione Aned Sport-Nazionale Italiana Trapiantati e Dializzati, al Comitato Italiano Paralimpico e alla Federazione Italiana Paratriathlon.

Ma non ci sarà solo la parte “sportiva”, come conferma Pagliarini: “Abbiamo intenzione di realizzare uno spazio per la riabilitazione e, come associazione, fornire anche un servizio di supporto psicologico a chiunque ne dovesse avere bisogno. Inoltre, speriamo di poter avviare un rapporto anche con l’Unità spinale del Santa Corona, struttura di eccellenza del nostro sistema sanitario, con cui siamo certi di poter lavorare proficuamente”.

Il centro vuole essere un riferimento a livello internazionale per le attività outdoor paralimpiche, considerato che Loano dispone di piscina e pista di atletica omologate (nel Comune di Boissano). Inoltre, grazie ai rilevamenti effettuati dallo staff del centro, dall’Associazione La Marca Aleramica, dall’Associazione Sentieri 2M e dalla Associazione Calizzano Natura e Sport, dal Parco sarà possibile accedere alla rete sentieristica loanese e, dalla città dei Doria, raggiungere in Hand Bike le splendide faggete dei comuni di Bardineto e Calizzano.