A Dego la cena benefica del Lions Club Valbormida a favore dell’associazione “Guido Rossi”

Dego. Si è svolta con grande partecipazione, nella sede della Pro Loco di Dego, la Cena di Beneficenza organizzata dal Lions Club Valbormida in collaborazione con la Pro Loco, a favore dell’Associazione Guido Rossi. La serata ha registrato un notevole successo, con 160 persone presenti, dimostrando ancora una volta quanto forte sia lo spirito solidale della comunità.

Protagonista della cena è stata la tradizionale bagna cauda, preparata con verdure fresche di stagione e molto apprezzata dai presenti, che hanno accolto con entusiasmo l’invito a sostenere un’iniziativa benefica.

Un momento centrale della serata è stato l’intervento del Presidente del Lions Club Valbormida, Fabio Bonino, che ha raccontato chi sono i Lions e il loro impegno nel mondo, spiegando come il club operi concretamente per aiutare chi ha bisogno e promuovere il benessere della comunità

La serata ha visto anche i saluti istituzionali: il Sindaco di Dego Franco Siri ha ringraziato i presenti per la generosità dimostrata, ricordando però che è sempre più difficile trovare persone disponibili a fare volontariato, e sottolineando quanto sia prezioso chi si mette a disposizione per sostenere la comunità. Il Presidente della Pro Loco Roberto Marchisio ha invece ricordato l’importanza della collaborazione tra associazioni e comunità locale per realizzare progetti concreti.

Il Lions Club Valbormida ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, ai volontari e alla Pro Loco di Dego per l’impegno e l’entusiasmo che hanno reso possibile questa riuscitissima iniziativa, confermando ancora una volta che la solidarietà è il cuore pulsante della nostra comunità.