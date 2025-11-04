A Cengio torna il ValbormiCon, terza edizione della convention di giochi di ruolo e da tavolo

Cengio. Sabato 8 novembre, nella suggestiva cornice dello storico Palazzo Rosso a Cengio, dalle 10 alle 22 torna con la terza edizione il ValbormiCon, convention di giochi di ruolo, da tavolo e di carte aperta a tutti e completamente gratuita. L’associazione Multiversorum Magistri organizza l’evento con l’obbiettivo di promuovere attività che coinvolgano tutto il tessuto sociale e che permetta ai giovani e non solo, ma anche alle persone con difficoltà o disabilità in attività sociali, di esprimersi con un’esperienza ludica travolgente.

Potranno partecipare giocatori esperti, neofiti e semplici curiosi dagli otto anni in su, senza necessità di prenotazione. La segreteria dell’evento, all’ingresso del salone, accoglierà, introdurrà i giochi, consiglierà ed indirizzerà tutti coloro che decideranno di intervenire.

Nell’arco della giornata saranno disponibili più di trenta sessioni di gioco di ruolo presentate da associazioni di tutta la Liguria e regioni limitrofe, case editrici specializzate del settore e autori indipendenti.

I giocatori potranno sperimentare un’ampia varietà di ambientazioni dal fantasy classico, alla fantascienza, all’horror passando per il jrpg, il dark fantasy e l’onirico.

Per chi lo desidera facilitatori esperti proporranno un’ampia gamma di giochi da tavolo, dai party game mordi e fuggi a giochi gestionali e strategici di grande profondità. Grandi e piccini potranno inoltre cimentarsi partecipando al workshop di pittura miniature, adatto sia agli appassionati di wargame che ai creativi pronti a risvegliare il proprio artista interiore.

Durante l’evento si potrà fruire dei servizi di ristoro gestiti dalla Pro Loco di Cengio, che già dalla precedente edizione supporta l’organizzazione con i suoi volontari. Da quest’anno sostengono inoltre la realizzazione del ValbormiCon anche il Pastificio la Ginestra di Millesimo e l’Alchemy Pub di Carcare.