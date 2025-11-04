  • News24
Numeri

A Celle arriva “Insieme matematicamente”, concorso fotografico giunto alla sua quarta edizione

Carla Camoirano: “Inviare via mail, fino a un massimo di tre foto che dovranno pervenire entro il 13 novembre”

Generico novembre 2025

Celle Ligure. Tutto pronto, anche quest’anno, per la quarta edizione del concorso fotografico “Insieme matemascuticamente“ che tornerà a incuriosire il 22 e 23 novembre prossimi negli spazi espositivi della biblioteca.

“È arrivato il momento di pensare a quale foto vorrete presentare per il concorso. – spiega la professoressa Carla Camoirano, anima di interessanti iniziative  sul tema, come questa – Ricordo che dovrete fotografarvi da soli o in gruppo, o con una classe in posizione matematica o vicino a un oggetto matematico”, sottolinea l’organizzatrice che con CelleLab 2 e il patrocinio del Comune ha pensato e realizzato anche quest’anno l’appuntamento.

“Inviare via mail, fino a un massimo di tre foto che dovranno pervenire entro il 13 novembre, per avere la possibilità di stamparle. Una giuria di fotografi e matematici premierà le prime tre classificate”.

L’indirizzo è c.camoirano50@gmail.com.

