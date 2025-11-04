A Celle arriva “Insieme matematicamente”, concorso fotografico giunto alla sua quarta edizione

Celle Ligure. Tutto pronto, anche quest’anno, per la quarta edizione del concorso fotografico “Insieme matemascuticamente“ che tornerà a incuriosire il 22 e 23 novembre prossimi negli spazi espositivi della biblioteca.

“È arrivato il momento di pensare a quale foto vorrete presentare per il concorso. – spiega la professoressa Carla Camoirano, anima di interessanti iniziative sul tema, come questa – Ricordo che dovrete fotografarvi da soli o in gruppo, o con una classe in posizione matematica o vicino a un oggetto matematico”, sottolinea l’organizzatrice che con CelleLab 2 e il patrocinio del Comune ha pensato e realizzato anche quest’anno l’appuntamento.

“Inviare via mail, fino a un massimo di tre foto che dovranno pervenire entro il 13 novembre, per avere la possibilità di stamparle. Una giuria di fotografi e matematici premierà le prime tre classificate”.

L’indirizzo è c.camoirano50@gmail.com.