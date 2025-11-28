A Cairo la Fiera di Sant’Andrea, “Insieme per Benedetta” al teatro Moretti, ma anche mercatini, concerti e teatro: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Teatro, musica, spettacoli, cultura ed eventi a tema natalizio. Sarà un altro weekend ricchissimo di eventi per tutti i gusti e tutte le età. Da non perdere la Fiera di Sant’Andrea che torna a Cairo Montenotte e la serata benefica “Insieme per Benedetta” che sarà sul palco del Teatro Moretti. A Cengio invece ci saranno i Mercatini di Natale, la rassegna letteraria della libreria Ubik ospiterà la scrittrice Michela Marzano, il Festival Internazionale di Musica di Savona proseguirà con il concerto del Motus Quartet, mentre all’Antico Teatro Sacco andrà in scena “La bocca chiusa”. Ma ora entriamo nel dettaglio di tutti gli eventi da non perdere.

FIERA DI SANT’ANDREA A CAIRO

Domenica 30 novembre a Cairo Montenotte si terrà la tradizionale Fiera Patronale di Sant’Andrea.

Dal mattino fino a sera in corso Mazzini, piazza Garibaldi, piazza XX Settembre ci saranno i negozi aperti e in piazza della Vittoria sarà allestito il mercatino dedicato all’artigianato e ai prodotti della terra.

L’evento è organizzato dal Consorzio La Piazza.

Qui il programma completo della manifestazione

“INSIEME PER BENEDETTA” AL TEATRO MORETTI

Domenica 30 Novembre, alle ore 17,45, il Teatro Moretti di Pietra Ligure ospiterà “Insieme per Benedetta“. Evento benefico all’insegna della musica e della comicità, organizzato dall’Associazione “Il Sorriso di Benedetta ODV” con il Patrocinio del Comune di Pietra Ligure.

L’evento sarà presentato dalla conduttrice televisiva Elena Pochettino con la partecipazione di: da Comedy club, Zelig e molto altro il comico, Daniele Raco, mentre per la parte musicale avremo il piacere e l’onore di avere sul palco il cantante Franco Fasano, protagonista al Festival di Sanremo nel 1981 e autore negli anni successivi delle piu’ belle canzone della musica italiana interpretate da artisti come Mina, Fausto Leali, Anna Oxa, Massimo Ranieri, Lauzi, accompagnato dal maestro Mauro Vero, ( chitarrista – compositore – arrangiatore ), già al fianco di artisti come Gino Paoli, Roberto Vecchioni, Fausto Leali . Sarà inoltre una splendida occasione per festeggiare i 50 anni di “palco insieme” di Franco e Mauro!

Il ricavato verrà interamente devoluto alla “Fondazione Alessandro Frigiola per il cuore” presso il Centro Marfan del Policlinico di S. Donato, che ricordiamo essere una eccellenza nel panorama italiano in grado di fornire un percorso completo di diagnosi e cure ai pazienti con sindrome di marfan ed in prima linea anche nella attività scientifica di ricerca sulle malattie dell’aorta di tipo genetico nonché sulla sindrome di marfan.

Nello specifico l’incasso della serata verrà utilizzato per sostenere un importante progetto di training e formazione di giovani cardiochirurghi pediatrici. L’ingresso è come sempre ad offerta libera, ma per garantire il vostro posto, a partire da lunedì 3 Novembre, con un’offerta minima di 10 euro, potrete prenotare i biglietti presso la Tabaccheria Rembado di Pietra Ligure in C.so Italia 136.

Ci piace ricordare e sottolineare che tutti gli artisti e i collaboratori dell’evento parteciperanno in forma totalmente gratuita .

Risate, musica ed emozioni per una causa molto importante : non perdete questa serata speciale.

Per il programma completo clicca qui

A CENGIO I MERCATINI DI NATALE

Mercatini di Natale con prodotti Artigianali piazza del municipio a Cengio. Musica con Canti del Coro “Generazione di Fenomeni”, Giochi di una Volta, Frittelle DE.CO di Cengio.

Qui il programma completo dell’evento

NUOVO APPUNTAMENTO CON IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DI SAVONA

Sabato 29 novembre 2025, alle ore 21, la Chiesa di Sant’Andrea a Savona ospita il concerto del Motus Quartet, giovane formazione viennese che porta al Festival Internazionale di Musica di Savona l’eccellenza della tradizione cameristica europea. L’appuntamento si svolge con il sostegno di ICIT – Istituto di Cultura Italo Tedesco di Savona e del Forum Austriaco di Cultura di Milano, in collaborazione con la mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst – Wien.

Il programma accosta il primo quartetto di Ludwig van Beethoven (Fa maggiore, Op. 18 n. 1), dove già si avverte la forza inventiva del giovane autore, al quartetto in Mi minore Op. 44 n. 2 di Felix Mendelssohn, che unisce slancio romantico e finezza cameristica. Una sequenza pensata per valorizzare dialogo, equilibrio e energia, affidata a quattro interpreti di grande sensibilità.

Protagonisti della serata sono Tim de Vries e Karla Križ ai violini, Erin Carter Pitts alla viola e Domonkos Hartmann al violoncello. Fondato a Vienna nel 2022, il Motus Quartet nasce alla mdw, una delle massime istituzioni musicali al mondo, fucina di talenti e centro di ricerca interpretativa. Sotto la guida di Johannes Meissl e Peter Schuhmayer, il quartetto ha rapidamente conquistato riconoscimenti internazionali, debuttando alla Konzerthaus e al Musikverein di Vienna e distinguendosi per freschezza e profondità musicale.

Un concerto da non perdere, che conferma la vocazione internazionale del Festival e la sua collaborazione con la mdw, realtà che alimenta la qualità artistica e il respiro europeo della programmazione, portando a Savona la grande musica d’insieme.

​​Il concerto è ad ingresso libero e gratuito sino ad esaurimento posti

Info a segreteria@ensemblenuovemusiche.eu

o via WhatsApp al numero+ 39 388 7963340

Qui i dettagli sul concerto

NUOVO APPUNTAMENTO AL TEATRO SACCO DI SAVONA

All’Antico Teatro Sacco di via Quarda a Savona, sabato 29, alle ore 21, e domenica 30 Novembre, alle ore 18, “La bocca chiusa”, di Sergi Belbel; Regia e adattamento drammaturgico /scenico di Antonio Tancredi; Assistente alla regia Elena Tura

Con : Guglielmo Bonaccorti, Marina Lavagna, Carla Spinola, Elena Tura. Una produzione della Libera Compagnia Teatro Sacco.

La bocca chiusa è l’opera di un giovane e interessante drammaturgo spagnolo, un atto unico corrosivo e grottesco, che ribalta millenni di patriarcato e frantuma il suo pilastro, la famiglia, portando in scena relazioni superficiali e narcisismi individuali.

In scena tre donne e la presenza di un uomo che crede di gestire il dramma e la vita delle tre donne ma alla fine lo stesso uomo subirà una specie di contrappasso che lascerà tutti a bocca chiusa.

Il Teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata pertanto la prenotazione è consigliata.

INFO E PRENOTAZIONI TEL: 331.77.39.633 EMAIL: info@teatrosacco.com

Qui i dettagli sullo spettacolo

INCONTRO CON LA SCRITTRICE MICHELA MARZANO A SAVONA

Sabato 29 novembre, alle ore 18, nella sala Rossa del Comune di Savona la libreria Ubik propone l’incontro con la scrittrice e filosofa italo francese Michela Marzano, con il suo nuovo romanzo che affronta il tema dell’adolescenza “Qualcosa che brilla” (Rizzoli). Modera RENATA BARBERIS.

Con Qualcosa che brilla Michela Marzano illumina con sincerità disarmante il disagio di una generazione a cui il mondo sembra aver rubato tutto. Attraverso la voce di chi cura con la parola, accompagna gli adolescenti – e chi li ama – nel difficile viaggio verso l’età adulta. Perché ognuno di noi è una storia che ha bisogno di essere raccontata. Unica, proprio perché imperfetta. Quando gli chiedono qual è il problema con gli adolescenti di oggi, il dottor Mauro Rolli non sa cosa rispondere. Alle diagnosi facili e alle etichette ha sempre preferito l’ascolto: leggere gli sguardi, interpretare il linguaggio del corpo. Dopo un inizio in ospedale, ha abbandonato la carriera in psichiatria, mettendone in discussione i metodi di cura. Per questo ha fondato a Roma il Centro La Ginestra, uno spazio di accoglienza e dialogo, dove i ragazzi si sentono finalmente visti. Mauro non cura dall’alto: si siede accanto a loro. Li ascolta. Li vede nella loro fragilità assoluta, anche quando non riescono a dire cos’hanno, anche quando le parole si spezzano in gola e la sofferenza è una cappa di buio. C’è Sara, che si rifiuta di uscire di casa. Irene, in guerra continua col cibo. Clara, che ruba. E poi Gianpaolo, Noemi, Sandra, Viola, Luca. Parlare e ascoltare li fa sentire meno soli. E quando serve, Mauro incontra anche i loro genitori. Li aiuta a capire, a non aver paura, ad accettare. Nessuno lo sa meglio di lui, segnato vent’anni prima dall’incontro con Arianna, una paziente che non ha mai dimenticato. Ora Arianna è tornata, come collega. E Mauro deve trovare la forza di curare anche le sue, di ferite, senza rinunciare ai propri sogni.

Qui le informazioni sull’incontro

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Il Parco Asinolla di Pietra Ligure si prepara ad accogliere famiglie e bambini per un fine settimana dedicato alla natura, alla creatività e alla magia del Natale.

Sabato 29 e domenica 30 novembre il centro organizza una serie di attività pensate per avvicinare i più piccoli al mondo degli asini e dei pony attraverso giochi, laboratori manuali e momenti di cura degli animali. Sabato 29 novembre il programma prende il via alle ore 11 con “Giochiamo a… l’asino e il pastore”, un’attività a tema rurale che introduce i bambini alla figura del pastore e alla relazione con gli animali. Nel pomeriggio, alle ore 14, spazio alla creatività con la realizzazione del Calendario dell’Avvento, mentre alle 15 è previsto un percorso gioco insieme al minipony Santiago, una delle mascotte del parco. La giornata si conclude alle ore 16 con un laboratorio di horseshoe painting, durante il quale i partecipanti decoreranno un vero ferro di cavallo.

Domenica 30 novembre si riparte alle ore 11 con la preparazione del pastone per gli asinelli, un’attività che permette ai più piccoli di scoprire come si nutrono e si accudiscono questi animali.

Alle 14 spazio ai giochi tradizionali con “Giochi di una volta”, seguito alle 15 dal Candy Lab, laboratorio dolce e creativo.

Gran finale alle 16 con una sessione di grooming, dedicata alla cura e alla pulizia degli asini.

Tutte le attività si svolgeranno presso A.s.d. Asinolla, in via Piave, località Pian dell’Olio a Pietra Ligure (SV). La prenotazione è obbligatoria al numero 351 3351902.

Il weekend si preannuncia come un’occasione speciale per trascorrere del tempo all’aria aperta, imparare divertendosi e vivere un assaggio dell’atmosfera natalizia in compagnia degli animali del parco.

Ricordiamo che sono sempre a disposizione lezioni e passeggiate a cavallo su prenotazione, accompagnati dal nostro staff, oltre al servizio-bar, per quanti vorranno trascorrere una giornata di relax e in compagnia.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 351.3351902 –

Qui tutte le informazioni

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.