A Borghetto castagnata di San Martino organizzata dal Forum culturale Aps

Borghetto Santo Spirito. Dal Forum Culturale APS una manifestazione con cadenza annuale che riguarda un rapporto diretto con le tradizioni locali, riguardanti un frutto ed una pianta che ha assunto nei secoli un rapporto essenziale con le popolazioni locali, basandosi su criteri di salvaguardia del territorio e dello sviluppo dell’economia locale. La manifestazione “Castagnata di San Martino” si è svolta in piazza Libertà a Borghetto Santo Spirito.

La preparazione delle castagne, secondo la tradizione in merito a caldarroste e castagnaccio, ha visto impegnati i volontari del Forum culturale APS con il patrocinio del Comune. “Abbiamo anche avuto il piacere della visita del “comitato di solidarietà familiare”, direttamente impegnati nell’assistenza dei ragazzi disabili ricoverati presso l’istituto Pogliani di Loano, al quale sono stati offerti sia le castagne che il castagnaccio per degustarne i valori ; il loro ringraziamento tramite sorrisi ed abbracci è stato un vero riconoscimento di rapporto aﬀettivo consolidato nel tempo. Il Forum Culturale di Borghetto vuole sottolineare la propria presenza nel territorio anche in azioni di interesse umanitario oltre che quelle di valore culturale. In occasione nella giornata di Sabato 8 Novembre sono intervenuti anche le Panda 4×4

dell’associazione “ASD Mare e Monti in Panda” che hanno eﬀettuato un percorso panoramico sulle alture di Balestrino. Presso il Santuario di Monte Croce, grazie al Parroco, alla Proloco, i cittadini e all’amministrazione di Balestrino hanno ricevuto un commiato di benvenuto e la benedizione delle stesse vetture”.

Il Forum li ringrazia per la partecipazione e l’impegno profuso. “Si ringraziano inoltre tutti i fornitori e i collaboratori a partire dalla yogurteria di Borghetto Santo Spirito che ci ha omaggiati della sua cioccolata calda, i vigili e tutto il personale del comune. lanciamo l’invito a partecipare alla nostra prossima manifestazione riguardante la Mostra dei presepi presso i locali di via Marexiano dove troveranno spazio le creazioni dei ragazzi delle scuole e di chi vorrà partecipare. Per info contattateci sulla pagina Facebook Forum Culturale APS Borghetto Santo Spirito”.