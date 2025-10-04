Zone logistiche semplificate, Natale e Arboscello (PD): “Bucci vuole estendere alla Val Bormida la Zls di Savona? Basti proclami, lo faccia”

Liguria. “Bucci chiede di estendere la Zls alla Val Bormida. È una richiesta che fa a sé stesso? Sa di cosa parla?”. Così i consiglieri regionali del Partito Democratico Davide Natale e Roberto Arboscello dopo le dichiarazioni di Bucci sulla Zls in Val Bormida.

“La Zls di Genova nasce nel 2018 con Toti presidente della Regione, Bucci sindaco di Genova e presidente dell’Autorità del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Signorini, da Bucci fortemente voluto in quel ruolo, e non prevedeva Savona e Vado. Poi ci hanno ripensato e l’hanno estesa anche a quelle zone. Ora Bucci parla di estenderla alla Val Bormida, come se dovesse aspettare l’autorizzazione da non solo quale entità. Non sa che è anche lui ad avere in mano le leve del comando e può proporre e contribuire ad attuare le modifiche all’attuale Zls? Allora, perché non lo fa? Perché non chiede al governo Meloni, a cui è così legato, l’aumento delle aree ed eventuali modifiche della normativa?”.

“È insopportabile ascoltare rivendicazioni da chi invece dovrebbe trovare soluzioni. Se gli rimane del tempo, visto che se ne sta completamente disinteressando, si occupi anche della Zls di Spezia, dove passa da un annuncio all’altro, ma in realtà è che è tutto fermo e le aziende spezzine ogni giorno trascorso perdono delle grandi occasioni e non riusciranno a intercettare finanziamenti già previsti per quest’anno”.