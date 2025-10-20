“Vintage” e non solo: domenica 26 ottobre il mercatino solidale del Centro Aiuto Vita ingauno

Albenga. Domenica 26 ottobre presso la sede del Centro Aiuto Vita ingauno in via Episcopio ( dietro il Battistero) l’associazione organizzerà un mercatino di beneficenza in tema Vintage.
“Potrete trovare oggettistica, lenzuola in lino, tovaglie, bigiotteria, borse, giochi d’epoca e tanto altro – fa non sapere -.. L’occasione per trovare un oggetto che susciti in voi bei ricordi, un oggetto lavorato a mano con tanta pazienza o un semplice gadget”.
Il ricavato sarà interamente utilizzato per acquistare i doni di Natale da distribuire ai tanti bimbi che seguiamo durante tutto l’anno e ai quali desideriamo far pervenire, in occasione delle festività, un dono nuovo dedicato solo a loro.
“Vi invitiamo a venirci a trovare per farvi un regalo ed aiutarci ad aiutare”, concludono dall’associazione.