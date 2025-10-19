Villanova e Garlenda in festa per i 100 anni di Francesco Ciccione, appuntato dei carabinieri in congedo

Villanova d’Albenga. Si è svolta ieri (18 ottobre), a Villanova d’Albenga, una cerimonia per festeggiare il 100esimo compleanno di Francesco Ciccione, appuntato dei carabinieri in congedo.

Classe 1925, Ciccione è uno degli ultimi testimoni ancora in vita della Seconda Guerra Mondiale. Storico amministratore comunale, ha ricoperto con dedizione gli incarichi di assessore e sindaco, contribuendo per decenni allo sviluppo e alla vita civile della nostra comunità.

A festeggiarlo, insieme alla famiglia e agli amici, erano presenti il sindaco di Garlenda Alessandro Navone, il sindaco di Villanova d’Albenga Pietro Balestra, il Comandante Provinciale dei Carabinieri colonnello Augusto Ruggeri, quello della Stazione dei Carabinieri di Villanova, luogotenente Sandro Marangone, oltre ai rappresentanti, alla Pro Loco e agli amici dell’Associazione Carabinieri in congedo.

“Uomo di valori e profondo senso civico, è stato socio fondatore della Bocciofila e fondatore e primo presidente della Pro Loco. Un autentico punto di riferimento per Garlenda, – ha dichiarato il sindaco di Garlenda Alessandro Navone. – La sua preziosa testimonianza ‘Chiamatemi patriota’ è stata raccolta nel volume Cicatrici della Federazione Italiana Volontari della Libertà, a memoria del suo impegno e della sua storia”.

“Francesco Ciccione ha dedicato una vita al servizio del paese nell’Arma dei Carabinieri e poi si è dedicato al suo paese al suo territorio. È una persona meravigliosa lucidissima che conosco da sempre, – ha dichiarato il sindaco di Villanova Pietro Balestra. – Dieci anni or sono ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Ho portato volentieri il saluto e l’augurio dei villanovese e dell’amministrazione comunale”.

Meritate le parole contenute nella lettera inviata dal Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, giunta proprio in occasione di questo importante compleanno: un riconoscimento per una vita interamente dedicata al servizio, all’impegno e all’amore per la comunità.