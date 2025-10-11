  • News24
Vigili del fuoco Savona, Arboscello (PD): “Situazione critica, intervenire per garantire personale sufficiente “

Il consigliere regionale ha presentato una interrogazione: "La giunta ci dica come intende intervenire per garantire la copertura di tutti i presidi territoriali"

Nuova caserma vigili del fuoco Vvff

Provincia. “La situazione in cui versano i vigili del fuoco nella provincia di Savona desta preoccupazione e invita a tenere alta l’attenzione. Gli allarmi lanciati dagli enti locali e dai sindacati sembrano essere caduti nel vuoto”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello rispetto alla situazione dei vigile del fuoco della Provincia di Savona.

“Presenterò un’interrogazione in consiglio regionale per chiedere alla Giunta di far sapere come intende intervenire per colmare le carenze di organico ed evitare il rischio concreto di una riduzione dei presidi sul territorio – spiega -. Ad oggi la carenza di interventi sull’assunzione di personale sta mettendo in forte difficoltà i presidi di Finale Ligure e di Albenga che sono punti di intervento fondamentali per garantire una copertura capillare di tutto il territorio savonese”.

“La Giunta dica se intende affrontare questa situazione in modo concreto e risolutivo e se risponderà alla richiesta di sindacati ed enti locali implementando il personale”, conclude.

