Vigili del fuoco, Comi: “Territorio e cittadini meritano distaccamenti in perfetta efficienza e operativi”

Calice Ligure. Il sindaco di Calice Ligure, Alessandro Comi, interviene sul “problema del personale nei distaccamenti dei vigili del fuoco della nostra provincia, riemerso nelle ultime settimane”.

“Pare ormai chiaro che tale problema sia ancora attuale ed ormai cronico nonostante le rassicurazioni a noi giunte non più tardi dell’estate appena terminata – spiega – Riteniamo irrinunciabile per la nostra provincia il mantenimento in perfetta efficienza ed attività dei distaccamenti ad oggi aperti. Non appoggeremo mai qualsiasi tentativo di trasformare il problema nazionale e reale della mancanza di personale in una scelta locale tra un distaccamento ed un altro. La responsabilità del problema e l’onere di trovarne soluzione, seppur di concerto con gli enti locali, vanno portate ai livelli della politica regionale e nazionale”.

Secondo Comi “la conformazione del nostro territorio ed i cittadini che lo abitano meritano ed abbisognano di presidi competenti, professionali ed efficienti. L’incremento del turismo outdoor e conseguentemente l’aumento degli interventi di soccorso a persona richiesti risulta essere un’ulteriore necessità a che i distaccamenti tutti siano mantenuti in perfetta efficienza ed operativi”.

“Come fatto finora diamo la nostra più completa disponibilità come amministrazione comunale ad appoggiare e partecipare, come già fatto, a qualsiasi incontro od iniziativa utile che sarà proposta ed organizzata di comune accordo da e con altre amministrazioni. Il problema tocca tutti ed insieme va affrontato”.

Mesi fa Comi si era fatto promotore di un’iniziativa (che aveva coinvolto anche numerosi sindaci del comprensorio finalese e pietrese) per scongiurare la chiusura temporanea del distaccamento finalese.