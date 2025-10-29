Viceversa ASD: ad Albenga lo sport che abbatte le barriere e unisce le persone

Nasce ad Albenga nel 2019 Viceversa ASD, un’associazione sportiva che ha fatto dell’inclusione la propria missione. L’obiettivo è chiaro: offrire alle persone con disabilità intellettiva l’opportunità di praticare sport, migliorare il benessere fisico e mentale e, soprattutto, sentirsi parte di una squadra.

Affiliata a CONI, CSI e alla Fondazione Special Olympics Italia, Viceversa ASD è guidata da tecnici e volontari con una lunga esperienza nello sport inclusivo. Dopo anni di attività condivisa con l’ADSO, da cui eredita la passione e i valori, l’associazione ha scelto di allargare il proprio orizzonte, accogliendo atleti con qualsiasi tipo di disabilità intellettiva e creando percorsi sportivi diversificati.

Oggi Viceversa ASD promuove discipline come pallavolo, nuoto, bocce, calcio unificato, racchette da neve e nuoto in acque libere, tutte praticate in modalità unificata, ovvero con squadre composte da atleti con e senza disabilità che si allenano e competono insieme. Un modello che trasforma lo sport in un potente strumento di relazione, fiducia e crescita personale.

L’associazione partecipa regolarmente a manifestazioni regionali, nazionali e internazionali del circuito Special Olympics, offrendo agli atleti esperienze uniche dentro e fuori dal campo. Ma Viceversa ASD guarda anche al futuro: tra i progetti in cantiere ci sono l’attivazione dello YAP Athletes Program – dedicato ai più piccoli – e la creazione di una rete di collaborazioni con scuole e altre realtà sportive del territorio, per sensibilizzare e diffondere una nuova cultura dell’inclusione.

Fondamentale per la crescita dell’associazione è stato anche il sostegno del territorio. Tra queste spicca Just Protein che, insieme a molte altre realtà della pianura ingauna e non solo, ha affiancato Viceversa ASD con sensibilità e partecipazione, condividendo i valori di inclusione, salute e benessere che sono alla base dell’attività sportiva dell’associazione. Una collaborazione che dimostra come la sinergia tra imprese, volontariato e comunità possa generare un impatto reale e duraturo.

L’associazione Viceversa ASD dimostra ogni giorno che lo sport può davvero cambiare la vita, rendendo la diversità un valore aggiunto e la squadra un luogo di libertà e incontro.