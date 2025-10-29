  • News24
Inclusività

Viceversa ASD: ad Albenga lo sport che abbatte le barriere e unisce le persone

Dal 2019 l’associazione promuove l’inclusione attraverso lo sport unificato, offrendo a persone con disabilità intellettive la possibilità di allenarsi, gareggiare e vivere esperienze di crescita e autonomia

nella foto gli atleti della Viceversa ASD con Emanuele Scorsone di Just Protein, sponsor dell'associazione

Nasce ad Albenga nel 2019 Viceversa ASD, un’associazione sportiva che ha fatto dell’inclusione la propria missione. L’obiettivo è chiaro: offrire alle persone con disabilità intellettiva l’opportunità di praticare sport, migliorare il benessere fisico e mentale e, soprattutto, sentirsi parte di una squadra.

Affiliata a CONI, CSI e alla Fondazione Special Olympics Italia, Viceversa ASD è guidata da tecnici e volontari con una lunga esperienza nello sport inclusivo. Dopo anni di attività condivisa con l’ADSO, da cui eredita la passione e i valori, l’associazione ha scelto di allargare il proprio orizzonte, accogliendo atleti con qualsiasi tipo di disabilità intellettiva e creando percorsi sportivi diversificati.

Oggi Viceversa ASD promuove discipline come pallavolo, nuoto, bocce, calcio unificato, racchette da neve e nuoto in acque libere, tutte praticate in modalità unificata, ovvero con squadre composte da atleti con e senza disabilità che si allenano e competono insieme. Un modello che trasforma lo sport in un potente strumento di relazione, fiducia e crescita personale.

L’associazione partecipa regolarmente a manifestazioni regionali, nazionali e internazionali del circuito Special Olympics, offrendo agli atleti esperienze uniche dentro e fuori dal campo. Ma Viceversa ASD guarda anche al futuro: tra i progetti in cantiere ci sono l’attivazione dello YAP Athletes Program – dedicato ai più piccoli – e la creazione di una rete di collaborazioni con scuole e altre realtà sportive del territorio, per sensibilizzare e diffondere una nuova cultura dell’inclusione.

Fondamentale per la crescita dell’associazione è stato anche il sostegno del territorio. Tra queste spicca Just Protein che, insieme a molte altre realtà della pianura ingauna e non solo, ha affiancato Viceversa ASD con sensibilità e partecipazione, condividendo i valori di inclusione, salute e benessere che sono alla base dell’attività sportiva dell’associazione. Una collaborazione che dimostra come la sinergia tra imprese, volontariato e comunità possa generare un impatto reale e duraturo.

L’associazione Viceversa ASD dimostra ogni giorno che lo sport può davvero cambiare la vita, rendendo la diversità un valore aggiunto e la squadra un luogo di libertà e incontro.

