Vernazza Autogru protagonista al GIS 2025: un trionfo di premi e riconoscimenti

Piacenza. Alla decima edizione del GIS – Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, svoltasi a Piacenza Expo dal 25 al 27 settembre 2025, Vernazza Autogru ha confermato il proprio ruolo di primo piano a livello nazionale ed europea nel settore conquistando un palmarès senza precedenti.

L’azienda ligure, storica realtà del sollevamento e della logistica industriale, ha infatti ottenuto ben cinque prestigiosi riconoscimenti, distribuiti tra le categorie degli ITALA (Italian Terminal And Logistic Awards) e degli ILTA (Italian Lifting & Transportation Awards), confermandosi punto di riferimento per innovazione, sostenibilità ed eccellenza tecnica.

I premi conquistati

– Lady Award (ITALA): a Giulia Vernazza, ingegnere meccanico e Project Manager del Vernazza Polo Logistico, per la sua visione e determinazione nella rigenerazione industriale dell’ex area Tirreno Power, oggi trasformata in un hub logistico da oltre 300.000 mq. Un riconoscimento al valore della leadership femminile in un comparto ancora fortemente maschile.

– Green Award (ITALA): a Vernazza Autogru, per l’impegno concreto nella sostenibilità, testimoniato dal modello del Vernazza Polo Logistico, fondato sull’economia circolare, la mobilità a basse emissioni e la cura paesaggistica.

– Sollevamento dell’anno con gru a braccio tralicciato con carro cingolato (ILTA): per una delle operazioni più complesse realizzate in Italia, che ha ribadito la capacità tecnica e ingegneristica dell’azienda nell’utilizzo di macchine di grande portata.

– Miglior documentazione foto e video (ILTA): riconoscimento alla qualità della comunicazione tecnica e visiva, capace di trasmettere con efficacia la complessità e l’eccellenza delle operazioni di sollevamento firmate Vernazza.

– Trasporto eccezionale dell’anno (ILTA): premio al know-how e alla capacità di gestire logistica e movimentazioni straordinarie con precisione e sicurezza.

Uno stand che ha lasciato il segno

A questi traguardi si aggiunge un ulteriore riconoscimento informale ma significativo: lo stand Vernazza è stato indicato dagli organizzatori e dai visitatori come uno dei più apprezzati della manifestazione, grazie a un allestimento elegante, evocativo e al tempo stesso legato al mondo del cantiere. Una presenza scenica che ha saputo raccontare l’identità dell’azienda con stile e autenticità.

Una leadership confermata

Il GIS 2025, che ha registrato oltre 18.000 presenze e quasi 500 espositori da tutto il mondo, ha confermato Vernazza Autogru tra i protagonisti indiscussi del settore. I premi ottenuti sanciscono la solidità di un percorso fatto di investimenti, innovazione e radicamento territoriale, ma anche di apertura internazionale e capacità di guardare al futuro con coraggio.

Vernazza Autogru, con quasi 80 anni di esperienza e una flotta tra le più ampie e diversificate in Italia, continua così a scrivere la propria storia di eccellenza, rappresentando un modello per l’intera filiera del sollevamento, del trasporto eccezionale e della logistica industriale.