Vendone, in arrivo nuove telecamere per la lettura delle targhe: “Garantire la sicurezza pubblica e dare supporto alle forze dell’ordine”

Vendone. Il Comune di Vendone punta sulla videosorveglianza “per garantire la sicurezza dei cittadini”.
Il Comune di Vendone ha ottenuto dalla Regione un contributo di 32mila euro e potrà così procedere “per la prima volta” all’installazione di telecamere dotate anche di lettore targhe.
L’obiettivo primario dell’amministrazione è quello di “garantire la sicurezza pubblica e di essere di supporto alle forze dell’ordine”.
L’accesso alle telecamere sarà consentito solo al personale comunale autorizzato, il materiale potrà essere messo a disposizione delle forze dell’ ordine.
“L’impegno del Comune sarà volto a mantenere l’impianto costantemente funzionante e manutenzionato”, concludono dall’amministrazione