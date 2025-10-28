Veloce, fumata bianca: si prosegue con Alessandro Morbelli

In casa Veloce la scelta dell’allenatore al posto di Massimiliano Ghione è stata un vero e proprio conclave. Tante consultazioni, tra allenatori che si sono proposti e tecnici contattati. Ma alla fine la scelta era se Carlo Sarpero o Alessandro Morbelli.

L’allenatore genovese ha preferito attendere prima di tornare in panchina. Il club del presidente granata ha quindi scelto di puntare su Alessandro Morbelli, tecnico della Juniores, nonostante altri pretendenti alla panchina.

In casa granata, hanno apprezzato l’impatto del tecnico in queste settimane e si è scelto di provare a dargli una chance con i grandi dopo tanti anni alla guida di squadre di settori giovanili.

Il comunicato del club

L’intero Consiglio Direttivo della FBC Veloce 1910 è a confermare alla guida della Prima Squadra Mister Alessandro Morbelli, al quale porge i più sinceri auguri per il prosieguo della stagione sportiva.