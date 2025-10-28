Vela, il Comitato I Zona conquista il terzo posto al campionato italiano delle zone

Desenzano del Garda. Il Comitato I Zona FIV ha ottenuto un brillante terzo posto al Campionato Italiano delle Zone FIV, svoltosi dal 23 al 26 ottobre a Desenzano del Garda. Dopo 22 prove e tre regate di finale sui monotipi Dolphin, l’equipaggio si è classificato sul podio dietro alla II Zona e alla IV Zona, vincitrice del trofeo.

L’equipaggio della I Zona era composto da Tommaso Cilli dello Yacht Club Sanremo come timoniere e skipper, Matilde Garaventa dello Yacht Club Italiano come tattica, Valerio Mugnano dello Yacht Club Sanremo come randista, Michele Casano dello Yacht Club Imperia come trimmer e Filippo Calvi dello Yacht Club Imperia come prodiere. Il team è stato preparato e accompagnato da Andrea Boscolo, referente A.C.A.D.E.M.Y. della I Zona e membro della Direzione Tecnica Zonale insieme ad Alessandro Pezzoli, Presidente del Comitato I Zona FIV.

Andrea Boscolo ha commentato: “Sono state giornate impegnative con condizioni di vento molto forti il primo giorno e poi instabili il secondo che hanno messo a dura prova i ragazzi richiedendo forti capacità di adattamento. I nostri ragazzi hanno sempre saputo rispondere bene ed hanno mostrato un ottimo livello su cui potremo lavorare in futuro per crescere ancora. Grazie ancora a Tommaso Cilli per aver scelto i suoi compagni di barca e per aver lavorato intensamente nella fase di preparazione di questa importantissima regata”.

Alessandro Pezzoli ha aggiunto: “Questa regata è fondamentale perché rappresenta la sfida tra le Zone ed unisce, a bordo di un monotipo, ragazzi che provengono da Circoli diversi e che spesso sono stati avversari. Ancora una volta si è dimostrato che uniti si può vincere. Un grande ringraziamento va a Tommaso e a tutti i ragazzi, oltre ad Andrea. Inoltre vorrei ringraziare lo Yacht Club Sanremo, lo Yacht Club Imperia e lo Yacht Club Italiano per aver contribuito con i loro quadri tecnici a preparare questi ragazzi che hanno saputo dimostrare di riuscire a regatare e competere ai massimi livelli in Italia”.

Il risultato rappresenta l’inizio di un nuovo progetto della Direzione Tecnica Zonale che mira a sviluppare nei prossimi anni la navigazione in monotipo con regate arbitrate in acqua, garantendo continuità e sviluppo ai giovani atleti provenienti dalle classi giovanili. È da evidenziare che tutti e cinque i componenti dell’equipaggio sono studenti universitari impegnati con successo negli studi.

Il ringraziamento finale va alla FIV, al Presidente Francesco Ettore e al Consigliere Federale Domenico Foschini, oltre che al Presidente della XIV Zona, Giampaolo Montagni, e al Presidente e allo Staff della Fraglia Vela Desenzano del Garda per la perfetta organizzazione di questo splendido evento.