Vecchia Loano e Basta Poco regalano un pomeriggio di divertimento ai bimbi con patologie oncologiche

Loano. Ancora una volta si sono spalancate le porte magiche del grande portone del capannone della Vecchia Loano per abbracciare i bambini affetti da patologie oncologiche.

Sabato 27 settembre i soci dell’associazione con a capo Agostino Delfino ed i soci della “Basta poco” di Albenga con il presidente Mario Baruchello hanno offerto un pomeriggio di divertimento, allegria, sorrisi, spensieratezza e gioia ai bambini malati ed alle loro famiglie.

All’interno del capannone gli ospiti hanno potuto vedere i bellissimi carri di Carnevale costruiti dai soci della “Vecchia Loano”, assistere ad uno spettacolino teatrale sulla favola di Biancaneve al quale hanno lavorato anche le maschere ufficiali della Città di Loano (Beciancin, Pue Peppin, Capitan Fracassa e la Principessa Doria) e ricevere una ricca e golosa merenda offerta con amore dalle socie della “Vecchia Loano”.

All’esterno, nel piazzale antistante il capannone, hanno potuto assistere a prove di Agility Dog e vedere esibizioni di ragazzi con le moto.

La Basta Poco Onlus si occupa di volontariato e di assistenza ai malati terminali, fornendo supporto psicologico, di formazione, di rinforzo alle cure palliative ed alla terapia del dolore.

Collaborando con altre associazioni organizza per bambini affetti da patologie oncologiche (nel rispetto delle loro esigenze terapeutiche) weekend di divertimento, svago e spensieratezza insieme alle loro famiglie, offrendo ai piccoli pazienti occasioni di evasione dal contesto clinico.

Anche in quest’occasione l’emozione è stata enorme, ma celata con impegno, per regalare ai bambini il mondo di fiaba ed incanto a cui hanno diritto, lasciando fuori dal grande portone magico tutto il dolore e la sofferenza nei quali vivono ogni giorno.