Varazze, voragine nell’asfalto di lungomare Europa: tratto chiuso al transito pedonale

Varazze. Una porzione di asfalto ha ceduto ieri su lungomare Europa. Ad accorgersene alcuni passanti. La Protezione Civile è subito intervenuta sul posto raccomandando la massima attenzione. Al lavoro immediatamente anche i tecnici del Comune per le verifiche del caso.
Potrebbe trattarsi di erosione da parte del mare, ma sono in corso approfondimenti. Il tratto è stato chiuso al transito pedonale. “È successo – spiegano – all’altezza del primo bar dopo la villa araba”.
Lungo il panoramico tratto sul mare proseguono anche i lavori sul ponte che sovrasta il rio Arenon danneggiato dalle piogge dell’autunno dello scorso anno. Un cantiere che dovrebbe chiudersi alla fine del prossimo mese.