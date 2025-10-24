  • News24
Varazze, voragine nell’asfalto di lungomare Europa: tratto chiuso al transito pedonale

È successo poco dopo la villa araba. Subito sul posto Protezione Civile e tecnici del Comune

varazze passeggiata europa

Varazze. Una porzione di asfalto ha ceduto ieri su lungomare Europa. Ad accorgersene alcuni passanti. La Protezione Civile è subito intervenuta sul posto raccomandando la massima attenzione. Al lavoro immediatamente anche i tecnici del Comune per le verifiche del caso.

Potrebbe trattarsi di erosione da parte del mare, ma sono in corso approfondimenti. Il tratto è stato chiuso al transito pedonale. “È successo – spiegano – all’altezza del primo bar dopo la villa araba”.

Lungo il panoramico tratto sul mare proseguono anche i lavori sul ponte che sovrasta il rio Arenon danneggiato dalle piogge dell’autunno dello scorso anno. Un cantiere che dovrebbe chiudersi alla fine del prossimo mese.

