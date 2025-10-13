Varazze piange la scomparsa di Bartolomeo “Nando” Canepa

Varazze. Serenamente, assistito dai suoi familiari, è scomparso a 99 anni Bartolomeo Canepa, una delle figure più emblematiche della città. Una vita laboriosa, spesa al servizio dei buongustai nella storica azienda di famiglia, fondata nel 1919, che da oltre un secolo continua a deliziare varazzini e turisti con la fragranza delle sue specialità artigianali.

Conosciuto e amato da tutti come “Nando”, Canepa ha lavorato fino a poco tempo fa — ancora durante le ultime festività natalizie — dimostrando una dedizione instancabile. Oltre all’impegno professionale, ha ricoperto la carica di Priore della Confraternita di San Bartolomeo, distinguendosi per le sue qualità organizzative, la disponibilità e quella naturale umanità che si esprimeva sempre con un sorriso e una battuta.

Nel borgo Solaro, dove fin da bambino aveva iniziato la sua attività, era circondato dall’affetto generale. Con la sua scomparsa si chiude un’altra pagina di vita vissuta e di storia varazzina, legata al lavoro, alla comunità e ai valori di una generazione che ha saputo coniugare impegno e cordialità.

“Le condoglianze più sentite vanno alla moglie Giuseppina, preziosa collaboratrice di Nando, ai figli Michela e Giovanni, al fratello Ambrogio, al nipote Italo e a tutti i parenti”, si legge in una nota.

Il Santo Rosario verrà recitato martedì 15 ottobre alle ore 19 presso l’Oratorio di San Bartolomeo, mentre il funeralesarà celebrato mercoledì 16 ottobre alle ore 15.30, sempre nella chiesa di San Bartolomeo.