  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Concorso

Varazze, la Confcommercio ha premiato le “Vetrine Tricolore” fotogallery

La giuria: “È stato molto difficile decretare le tre vetrine più belle perché veramente tutti i commercianti che hanno partecipato si sono impegnati per allestire le proprie vetrine in modo straordinario”

Vetrine colorate Varazze

Varazze. Premiate le vetrine dei negozi cittadini che hanno partecipato al concorso “Vetrine Tricolore”.

Una cerimonia avvenuta nella sede di Confcommercio a Palazzo Beato Jacopo, ieri pomeriggio. Le prime tre: Velaria tendaggi e tessuti di via Mameli, Piccolo Caffè di piazza San Bartolomeo e Sogni Fioriti di via Busci.

“È stato molto difficile per la giuria decretare le tre vetrine più belle perche veramente tutti i commercianti che hanno partecipato si sono impegnati per allestire le proprie vetrine in modo straordinario. – commenta il delegato di Confcommercio, Alessandro Patanè – Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato”.

“Un sentito ringraziamento all’assessore al commercio Marilena Ratto, all’assessore alla Cultura, Mariangela Calcagno e alla vicepresidente di Confcommercio Provinciale, Laura Chiara per essere intervenuti ed aver premiato i commercianti intervenuti”.

Con l’occasione – prosegue – i referenti di Confcommercio sul territorio hanno illustrato i servizi dedicati al mondo del commercio di Confcommercio, dalla formazione all’assistenza fiscale, al sostegno nella partecipazione a bandi pubblici per l’ottenimento di finanziamenti a fondo perduto: inoltre è stato lanciato anche il contest ‘Vetrine di Natale’ che vedrà coinvolto il mondo del commercio nel periodo natalizio con allestimento delle vetrine in tema”.

Vetrine colorate Varazze
guarda tutte le foto
16
  • Vetrine colorate Varazze
  • Vetrine colorate Varazze
  • Vetrine colorate Varazze
Concorso “Vetrine Tricolore” a Varazze
Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.