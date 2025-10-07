Varazze. Premiate le vetrine dei negozi cittadini che hanno partecipato al concorso “Vetrine Tricolore”.

Una cerimonia avvenuta nella sede di Confcommercio a Palazzo Beato Jacopo, ieri pomeriggio. Le prime tre: Velaria tendaggi e tessuti di via Mameli, Piccolo Caffè di piazza San Bartolomeo e Sogni Fioriti di via Busci.

“È stato molto difficile per la giuria decretare le tre vetrine più belle perche veramente tutti i commercianti che hanno partecipato si sono impegnati per allestire le proprie vetrine in modo straordinario. – commenta il delegato di Confcommercio, Alessandro Patanè – Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato”.

“Un sentito ringraziamento all’assessore al commercio Marilena Ratto, all’assessore alla Cultura, Mariangela Calcagno e alla vicepresidente di Confcommercio Provinciale, Laura Chiara per essere intervenuti ed aver premiato i commercianti intervenuti”.

Con l’occasione – prosegue – i referenti di Confcommercio sul territorio hanno illustrato i servizi dedicati al mondo del commercio di Confcommercio, dalla formazione all’assistenza fiscale, al sostegno nella partecipazione a bandi pubblici per l’ottenimento di finanziamenti a fondo perduto: inoltre è stato lanciato anche il contest ‘Vetrine di Natale’ che vedrà coinvolto il mondo del commercio nel periodo natalizio con allestimento delle vetrine in tema”.