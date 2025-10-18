Varazze in festa: Suor Maria Troncatti diventerà santa domenica 19 ottobre

Varazze. Donna di pace e di speranza. Figlia di Maria Ausiliatrice, congregazione voluta da Don Bosco e madre Maria Domenica Mazzarello. La Famiglia Salesiana varazzina è in festa. Qui trascorse, infatti, dieci anni, suor Maria Troncatti.

Anni che segnarono la sua vita, dal 1909 al 1919, e quella di chi ebbe l’onore di conoscerla. E domani, domenica 19 ottobre, papa Leone XIV la proclamerà santa.

Figlia di Maria Ausiliatrice, nacque a Corteno Golgi, provincia di Brescia, il 16 febbraio 1883. A Varazze, durante la Prima Guerra Mondiale, suor Maria lavorò come crocerossina. Era il 1909 quando arrivò in città. Vi rimase fino al 1919 lasciando un segno e un insegnamento profondo tra le mura della casa delle Figlie di Maria Ausiliatrice e non solo. Le Boschine e una storia preziosa per Varazze.

Nel giugno del 1915, vi fu una tremenda alluvione. Il Teiro ruppe gli argini. L’acqua invase l’Istituto. Suor Maria si salvò miracolosamente dall’acqua, salendo su di un tavolo che poi si rovesciò, ma lei riuscì a sopravvivere aggrappandosi a una persiana fino ad arrivare alla ringhiera del terrazzo al primo piano dell’Istituto, traendo in salvo dall’acqua che aveva invaso le stanze, anche suor Chiara Novo.

Grata per non essere annegata, in seguito a questo episodio, promise a Maria Ausiliatrice che sarebbe diventata missionaria. E così avvenne. Nel 1922 partì per l’Ecuador.

La sua fu una vita dedicata agli altri. Donna di pace e di speranza. Qui rimase fino al suo ultimo respiro impegnandosi sempre, ogni giorno, per la riconciliazione tra gli Indios e i coloni.