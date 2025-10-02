Varazze, ecco il nuovo comandante dei Carabinieri: è Alessio Gazzolo

Varazze. Un gradito ritorno in provincia di Savona. Varazze accoglie il nuovo comandante della stazione dei carabinieri, il Luogotenente Carica Speciale Alessio Gazzolo.
Dopo l’esperienza nella Stazione di Celle, Gazzolo, era tornato da qualche anno ad Arma di Taggia ed ora nuovamente nel savonese.
Il benvenuto dell’amministrazione comunale nelle parole del sindaco, Luigi Pierfederici: “Un incarico importante per la sicurezza della nostra comunità, che svolgerà in continuità con il lavoro prezioso dell’Arma sul nostro territorio. A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, rivolgiamo a lui i migliori auguri di buon lavoro”.