Varazze, è mancato Giacomo “Marcian” Vallarino, tanti anni alla Polisportiva San Nazario

Varazze. Tristezza in città per la scomparsa di Giacomo Vallarino, “Marcian”. Lo ricordano con nostalgia anche alla Polisportiva San Nazario di cui faceva parte.

“Carissimo Giacomo Marcian, grazie per aver accompagnato tutti i cinquant’anni della nostra storia, – questo è il messaggio della storica associazione sportiva varazzina, – la Poli ti saluta con affetto e gratitudine abbracciando la cara Rita, tua figlia Catia, le tue nipoti Elena e Alessia e tutti i familiari”.

Giacomo Vallarino aveva 88 anni e verrà salutato per l’ultima volta domani, giovedì 23 ottobre nella chiesa dei Santissimi Nazario e Celso, alle 10,30.

Nell’occasione, la Polisportiva sarà chiusa tutta la mattina.