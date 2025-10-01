Varazze, dopo la tragedia di Sabaudia a rischio l’esibizione delle Frecce Tricolori

Varazze. E’ in forse l’esibizione di Varazze delle Frecce Tricolori, in programma domenica 5 ottobre. Il dubbio è legittimo dopo l’annullamento di oggi a Milano, dove la Pattuglia Acrobatica Nazionale avrebbe dovuto effettuare un sorvolo sul Duomo per ricordare i 100 anni della presenza dell’Aeronautica Militare nel capoluogo lombardo.
La nostra Aeronautica e’ in lutto per il grave incidente accaduto nei pressi di Latina, dove è precipitato un piccolo aeroplano da addestramento, provocando la morte del comandante del 70.esimo stormo, Simone Mettini, e dell’allievo pilota Lorenzo Nuchelli.
Conferma il direttore della manifestazione aerea di Varazze, generale Cesare Patrono: “E’ ovvio che ci sia un momento di riflessione da parte dell’Aeronautica, così duramente colpita. La decisione sarà presa domattina dal capo di Stato maggiore”.