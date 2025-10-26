Varazze, c’è un nuovo reliquiario nella chiesa di Santa Caterina

Varazze. Da oggi c’è un nuovo reliquiario nel Santuario della Santissima Trinità, la chiesa di Santa Caterina.
Lo ha donato alla comunità la Fondazione Bozzano Giorgis.
“Già di proprietà dei coniugi Guglielmo e Vanda, è stato donato dal direttivo della Fondazione per poter ospitare le reliquie della nostra patrona all’interno dell’edificio religioso”, commenta con orgoglio il sindaco, Luigi Pierfederici.
“Un ringraziamento particolare – aggiunge – al direttivo della Fondazione per questo bellissimo gesto e al nostro parroco don Claudio Doglio per l’accettazione del reliquiario”.
“Invito a visitare il sito della Fondazione Bozzano Giorgis e la ‘Casa Museo’ che contiene collezioni d’arte e librarie davvero uniche”, conclude il primo cittadino.