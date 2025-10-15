Varazze, auto esce di strada e finisce su una tettoia in località Pero

Varazze. Auto esce di strada e finisce contro una tettoia. E’ accaduto poco dopo le ore 12 di oggi, 15 ottobre, quando la squadra 81 del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Varazze è intervenuta in località Pero per un incidente stradale.

I pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario ed hanno assistito il personale della Croce Rossa di Varazze nell’immobilizzazione e successiva estrazione del conducente dal veicolo, un uomo sulla sessantina rimasto illeso.

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso.