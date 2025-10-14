Vado, parola ai corazzieri rossoblù. Gulinelli: “Riscattato pari a Saluzzo”, Abonckelet: “Goal dedicato a mio fratello”

Quinta vittoria in sei partite per il Vado, che si è imposto 2 a 0 contro il Club Milano domenica al Chittolina. Subito riscattata la brutta prova di Saluzzo. Partita terminata 1 a 1 ma che i rossoblù avrebbero meritato forse di perdere. Parola di Federico Gulinelli, a testimonianza di come l’autocritica sia parte di un gruppo che si sta rivelando vincente.

“Siamo usciti col boccone amaro contro il Saluzzo – afferma -, dove avremmo meritato anche qualcosa di meno del pareggio. C’era voglia di riscatto e lo abbiamo fatto mercoledì in coppa e oggi contro il Club Milano.

Solo due goal subiti in sette partite a fronte dei dodici realizzati: “Teniamo molto alla compattezza – prosegue – e al non subire goal, una caratteristica fondamentale per il nostro obiettivo”. Forte del suo metro e novantacinque, Gulinelli è stato impiegato anche davanti alla difesa seppur il suo ruolo sia quello di difensore centrale: “La duttilità è una mia caratteristica, il mio obiettivo è rendermi utile alla squadra“.

Il goal che ha chiuso la partita è stato siglato da un altro pilastro del Vado roccioso allestito da mister Roselli. Proprio quel Mady Abonckelet che l’allenatore auspicava più incisivo in area nella sua prima intervista: “Volevamo vincere dopo il pareggio contro il Saluzzo. Siamo riusciti a uscire fuori anche se è stato difficile. Ho avuto una distorsione alla caviglia a Saluzzo. Ho fatto il mio dovere. Per noi tutte le partite sono difficili, la mentalità deve essere sempre la stessa. La dedica al mio fratellino“.

Domenica il Vado sarà impegnato in trasferta sul campo del Sestri Levante (il calendario).

Federico Gulinelli post Vado – Club Milano

Mady Abonckelet post Vado – Club Milano