Vado pareggia con Saluzzo, Roselli: “Per me un punto guadagnato, ci penalizza però un rigore nettissimo”

Saluzzo. Termina in pareggio la sfida tra Saluzzo e Vado. A Ciccone risponde Faridi sul fischio dell’arbitro, rete che pareggia la sfida e porta un punto ai piemontesi. Ospiti elogiati in intervista a più riprese da Roselli, che recrimina però un mancato calcio di rigore che avrebbe potuto mettere in cassaforte il risultato.

Adesso il problema sta nel ritrovare le individualità per arrivare alle prossime sfide con più energie. In infermeria diversi giocatori importanti per le rotazioni dell’allenatore, che spera di riavere il prima possibile per affrontare al meglio le prossime partite.

“Sottotono? Dipende da come la si guarda. Come al solito, questi ragazzi stanno giocando sempre gli stessi, perché abbiamo parecchie defezioni – dichiara Roselli -. Giocare addirittura mercoledì e poi di nuovo domenica non è semplice: la stanchezza si fa sentire. È stata una giornata un po’ particolare, anche per via del campo, molto irregolare, e qualche problema lo abbiamo avuto, onestamente”.

Qualcosa da recriminare sulla direzione di gara: “Sul 1-0 c’era un rigore nettissimo che ci avrebbe permesso di chiudere la partita. Non ci è stato concesso, e subito dopo il Saluzzo, che non ha mai mollato ed è un’ottima squadra, ha trovato il pareggio”.

Nessuna intenzione di guardare la classifica nel breve periodo: “Non la ho ancora guardate la classifica dalla prima giornata, e certamente non la guarderò adesso: non è quello il mio problema. Il nostro pensiero ora è recuperare più giocatori possibili per mercoledì, perché vogliamo competere anche in Coppa, ma saremo davvero ai limiti. Poi penseremo alla partita di domenica, che per noi è la più importante. Il resto sinceramente non mi interessa”.

“Abbiamo concesso qualcosa sulle loro ripartenze perché il Saluzzo ha un sistema di gioco particolare e lo interpreta benissimo. È difficile andarli a prendere, perché giocano larghi e sfruttano bene gli spazi. Se però riesci a recuperare palla, possono andare in difficoltà. Ripeto: il Saluzzo è un’ottima squadra, e per me questo è un punto guadagnato”, chiosa.