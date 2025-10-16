Vado Ligure, nuovo arredo urbano per il centro: “Più verde pubblico e vivibilità per i cittadini”

A Vado Ligure arriva il nuovo arredo urbano per il centro: spazi più belli, verdi e vivibili per i cittadini.

Il nuovo arredo urbano che interesserà via Gramsci e le vie laterali fa parte di un più ampio progetto di riqualificazione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di migliorarne la vivibilità, la sostenibilità e l’estetica urbana.

Tra i primi interventi previsti:

– Nuove sedute – più ampie, moderne ed ergonomiche, realizzate con materiali sostenibili, per il comfort e la durata nel tempo

– Cestini per la raccolta differenziata – per favorire una gestione più attenta dei rifiuti

– Nuove fioriere – dove saranno sistemate le attuali piante.

“Con questo intervento, pensato per il benessere della cittadinanza, vogliamo restituire spazi più curati, accoglienti e funzionali” dichiarano dall’amministrazione comunale.

Il nuovo arredo urbano è stato progettato per favorire la socialità, la condivisione e l’inclusione, nel rispetto dell’ambiente. Il posizionamento dei nuovi arredi inizierà il prossimo 20 ottobre e sarà preceduto dalla rimozione degli attuali arredi e delle fioriere esistenti.