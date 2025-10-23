Vado K.O. 3-0 a Pistoia, saluta la Coppa. Roselli: “Risultato eccessivo, dato spazio a chi ha giocato meno”

Pistoia. È terminata allo stadio “Melani” di Pistoia l’avventura del Vado nella Coppa Italia di Serie D. La Pistoiese si è infatti imposta per 3 a 0 nei sedicesimi di finale. I locali si portano in vantaggio al quarto d’ora, con un’inzuccata a centro area. A fine primo tempo raddoppiano su rigore. Nella ripresa il Vado prova a riaprire la contesa, che viene però definitivamente chiusa a dieci minuti dal termine su un contropiede toscano.

Primo k.o. stagionale per i rossoblu, che fin quì nelle precedenti 9 partite tra campionato e Coppa avevano concesso solamente 2 gol. Dato statistico, seconda difesa meno battuta a livello nazionale.

Un risultato netto e inaspettato che non preoccupa però eccessivamente l’allenatore Roselli, il quale ha apportato un ampio turn-over per dare spazio e minutaggio a tutti i componenti della rosa. Le sue parole il giorno seguente all’incontro di ieri:

“La partita è stata più combattuta di quanto non dica il risultato, a mio parere eccessivo. Ma questo interessa relativamente. L’aspetto positivo è aver dato minutaggio a giocatori che finora hanno trovato meno spazio. Non dico ci faccia piacere uscire dalla Coppa Italia. Siamo andati ovviamente a fare la nostra partita, contro un avversario molto attrezzato. In questo momento della stagione però, tra calendario e infortuni, è bene concentrarci sul campionato“.

Capitolo infortuni dunque, Vita e Bussaglia ancora fermi ai box. Esordio stagionale per l’esterno Stampi (rientrato dopo uno stop di un anno). Si ferma però Arras, subentrato nel finale nel tentativo di raddrizzare la situazione. Domenica al “Chittolina” arriva il Varese, quarto a – 6. Altro scontro diretto dopo Sestri Levante, con l’opportunità per la capolista di aumentare il distacco in classifica verso un’altra contendente.

“Stampi arriva da un lungo infortunio. – prosegue Roselli – È stata l’occasione per fargli riassaggiare il campo dopo tanto tempo, non è ovviamente ancora in condizione. Arras purtroppo invece ha avuto un risentimento muscolare, in questo momento non riusciamo a fare una gara senza avere qualche problema fisico a qualche giocatore. Nonostante tutto comunque ho a disposizione una rosa competitiva e ci prepariamo al meglio per la sfida con il Varese”.