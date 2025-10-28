Vado, contro il Varese il primo gol di Messina: “Cerchiamo di giocare ogni partita come fosse la prima, il campionato è lungo”

Prima gioia in rossoblù per Michele Messina. O meglio, di gioie ne ha già avute tanto visto che il Vado è nettamente al primo posto in classifica, ma per il difensore è arrivata domenica la prima marcatura. Un gol “da taekwondo” quello del momentaneo 2-1 contro il Varese, poi diventato 3-1 grazie alla rete di Barwuah. Un momento emozionante per il classe 1996, intervenuto nel post partita.

Commenta Messina: “Loro sono partiti meglio di noi, dovevamo essere più bravi a leggere certe situazioni, soprattutto sulla destra. Poi con il cambio di modulo ci siamo risistemati. Il mister è stato bravo a capire la situazione e noi ad avere la forza di adattarci. Loro avevano speso tanto nei primi minuti quindi poi siamo riusciti a imporre il nostro gioco”.

Il difensore racconta la dinamica del gol: “Ho aspettato fino all’ultimo perché mi aspettavo un tocco dei due giocatori che avevo davanti, poi mi sono buttato e la palla fortunatamente è entrata”.

Tornando sulla partita, il Vado è partito male ma secondo Messina non per le scorie della sconfitta in Coppa: “Il contraccolpo direi che non c’è stato, noi cerchiamo di giocare ogni partita come fosse la prima di campionato. Sappiamo che dobbiamo cercare di portare a casa il risultato in ogni situazione. Abbiamo dei giocatori in grado di cambiare le partite come è stato oggi e siamo riusciti a raddrizzarla”.

Il difensore analizza poi anche la situazione di classifica, ricordando che è presto per trarre bilanci. Commenta infatti Messina: “Il campionato è ancora lungo. Sapevamo di dover partire nel migliore dei modi. Ma negli anni passati le squadre che si trovavano davanti spesso hanno sopravvalutato le loro potenzialità o sottovalutato gli altri, quindi sappiamo di dover tenere questo ritmo”. Infine il difensore fa una dedica speciale: “Questo gol è per mister Poli che ha subito una perdita. È un momento difficile per lui e voglio dedicargli la rete”