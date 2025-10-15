Vaccarezza (FI): “Bene l’approvazione del ddl a sostegno dei Comuni colpiti dal maltempo e di ARTE Savona”

Savona. “L’approvazione all’unanimità del disegno di legge regionale che mette in campo un’anticipazione di cassa di quattro milioni di euro a sostegno dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali dello scorso mese di settembre è un segnale concreto di attenzione e vicinanza al territorio. Ed è la conferma del buono stato di salute del bilancio della Regione, che può impiegare fondi propri per venire incontro agli Enti locali che nelle scorse settimane, in conseguenza del maltempo, hanno sostenuto spese per l’attivazione di interventi di prima emergenza o in regime di somma urgenza”. E’ quanto dichiara Angelo Vaccarezza, Consigliere regionale di Forza Italia.

“Un’altra misura importante, che nella seduta di Consiglio regionale di ieri abbiamo inserito nel disegno di legge in esito ad alcuni miei emendamenti – prosegue Vaccarezza – riguarda il supporto ad ARTE Savona, con un’anticipazione di cassa di due milioni di euro, finalizzata a garantire la liquidità necessaria a soddisfare le esigenze finanziarie correlate agli interventi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio edilizio dell’agenzia regionale per la casa. Questa misura avrà ricadute positive per i cittadini del territorio savonese che risiedono nelle abitazioni di proprietà ARTE”.

“Un ringraziamento al Presidente Marco Bucci e all’Assessore all’Edilizia e Urbanistica, Marco Scajola, per l’attenzione e la sensibilità dimostrate anche in questa occasione”, conclude il Consigliere regionale di Forza Italia.