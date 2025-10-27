Under 14, brillante risultato di squadra per il Circolo Scherma Savona

Chiavari. Sabato 25 e domenica 26 si sono svolti a Chiavari i campionati interregionali Under 14 Liguria – Toscana.

Il Circolo Scherma Savona ha ottenuto la medaglia d’ oro con Gregorio Devasini nella categoria Maschietti di Sciabola, autore di un percorso netto che lo ha visto vincere tutti gli assalti sin dal girone eliminatorio, fino alla Finale vinta con il netto punteggio di 10 a 2.

Nei Giovanissimi di Sciabola Edoardo Paltro ha invece ottenuto una splendida medaglia d’argento, sconfitto soltanto in finale dal livornese Alberigi, campione italiano della categoria.

Nella stessa categoria buone anche le prove di Alberto Balthozer e Paolo Forzi, che sono arrivati in finale classificandosi rispettivamente al quinto e sesto posto.

Nella categoria Allieve di Spada Angelina Manzi si è invece classificata decima ad un passo della Finale, in una competizione che vedeva al via ben 34 schermitrici.

Piena soddisfazione da parte di tutto lo staff tecnico della società savonese per i risultati ottenuti, buon viatico per la stagione a venire che ha preso il via proprio a Chiavari con questa prova interregionale.

Alcune immagini degli atleti del Circolo Scherma Savona a Chiavari