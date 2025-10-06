Un mosaico di culture al Liceo Della Rovere per la Giornata Europea delle Lingue

Savona. Il 26 settembre si è celebrata al “Della Rovere” la Giornata Europea delle Lingue, istituita dal Consiglio d’Europa per promuovere il multilinguismo, la diversità culturale, l’apprendimento delle lingue, essenziali per la formazione degli studenti in un mondo sempre più globalizzato.

L’evento ha preso vita grazie all’impegno di un gruppo di insegnanti dinamici che ha saputo coinvolgere 45 studenti che portano con sé un bagaglio culturale e linguistico straordinariamente ricco. Il clima festoso ha coinvolto 111 studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio, insieme ai loro docenti accompagnatori.

Dall’Irlanda alla Mongolia, dalla Romania alla Colombia, passando per la Germania e la Nigeria, la mattinata è trascorsa tra canti e balli tradizionali, degustazione di piatti tipici, curiosità e quiz.

Le docenti del Liceo precisano che non è stato tutto solo “fun and games”… “Per noi l’apprendimento esperienziale è molto importante. I nostri ragazzi si sono messi in gioco in tutto e per tutto: interviste ai turisti, ricerca e traduzione delle ricette, preparazione dei quiz, promozione del territorio, realizzazione delle decorazioni e molto altro. Hanno messo in campo tutte le loro competenze linguistiche, relazionali e digitali, mostrandoci come le lingue non si imparano solo sui libri.” Indubbiamente, l’adesione del Liceo al programma europeo “Erasmus+” ha giocato un ruolo determinante nello svolgimento dell’evento.

Dal canto loro, gli studenti sperano di aver incuriosito i più piccoli e di aver suscitato la voglia di studiare le lingue per mettersi in contatto con tutte le culture del mondo, sia per lavoro, per studio o semplicemente per piacere. Missione compiuta: tanto gli studenti in visita quanto i docenti accompagnatori hanno gradito l’atmosfera coinvolgente dell’evento, esprimendo il desiderio di replicare l’esperienza.

Una mattinata in cui il “Della Rovere” è diventato un piccolo mondo, dimostrando che le differenze non dividono, ma arricchiscono.