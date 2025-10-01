“Un adesivo per Paolo”: la Gradinata Sud della Sampdoria si mobilita per il 24enne albenganese

Genova/Albenga. Questa sera – in occasione della partita con il Catanzaro – la Gradinata Sud della tifoseria blucerchiata darà vita ad un gesto concreto di solidarietà nei confronti di Paolo Sarullo, il giovane albenganese rimasto tetraplegico dopo un’aggressione il 19 maggio 2024.

L’obiettivo è lanciare una raccolta fondi attraverso la vendita di un adesivo speciale, da collocare sugli stendardi o oggetti personali, come simbolo di vicinanza. Il ricavato sarà destinato a Paolo e alla sua famiglia per affrontare spese mediche, riabilitative e le difficoltà quotidiane con più speranza.

Per i promotori dell’iniziativa, “non sarà solo un adesivo, ma un segno tangibile dell’unione di una tifoseria che non lascia indietro nessuno: un piccolo gesto che, grazie al cuore di chi parteciperà, può diventare qualcosa di grande”.

All’iniziativa si affiancano messaggi di sostegno, solidarietà e la richiesta che la comunità sportiva faccia sentire la sua voce: “Paolo non è solo: la ‘grande famiglia’ della tifoseria è vicina, e questa sera lo dimostrerà con forza e cuore”.