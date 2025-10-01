  • News24
Tifo e solidarietà

“Un adesivo per Paolo”: la Gradinata Sud della Sampdoria si mobilita per il 24enne albenganese

Questa sera al via una raccolta fondi con adesivi per sostenere Paolo Sarullo, 24enne ingauno rimasto tetraplegico a causa di un grave pugno

Generico settembre 2025

Genova/Albenga. Questa sera – in occasione della partita con il Catanzarola Gradinata Sud della tifoseria blucerchiata darà vita ad un gesto concreto di solidarietà nei confronti di Paolo Sarullo, il giovane albenganese rimasto tetraplegico dopo un’aggressione il 19 maggio 2024. 

L’obiettivo è lanciare una raccolta fondi attraverso la vendita di un adesivo speciale, da collocare sugli stendardi o oggetti personali, come simbolo di vicinanza. Il ricavato sarà destinato a Paolo e alla sua famiglia per affrontare spese mediche, riabilitative e le difficoltà quotidiane con più speranza.

Per i promotori dell’iniziativa, “non sarà solo un adesivo, ma un segno tangibile dell’unione di una tifoseria che non lascia indietro nessuno: un piccolo gesto che, grazie al cuore di chi parteciperà, può diventare qualcosa di grande”.

All’iniziativa si affiancano messaggi di sostegno, solidarietà e la richiesta che la comunità sportiva faccia sentire la sua voce: “Paolo non è solo: la ‘grande famiglia’ della tifoseria è vicina, e questa sera lo dimostrerà con forza e cuore”.

