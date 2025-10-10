Tutto pronto per “Borghetto in festa”, la giornata di sport, inclusione e spettacolo

Borghetto Santo Spirito. Domani, sabato 11 ottobre, Borghetto Santo Spirito diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato allo sport, alla partecipazione e al divertimento per tutti: un’intera giornata di attività gratuite e aperte a tutti, pensata per vivere il territorio in modo nuovo e per scoprire quanto lo sport possa unire, far crescere e creare comunità.

“Sarà sicuramente una giornata per stare insieme, sorridere e condividere momenti di gioia, nel segno dell’inclusione – spiegano il sindaco Giancarlo Canepa, l’assessore allo sport Celeste Lo Presti, l’assessore al turismo Carolina Bongiorni ed il consigliere alle politiche sociali Mariacarla Calcaterra – La giornata di domani, con ‘Borghetto in Festa’ celebrerà un paese che si muove insieme, dove ognuno è protagonista e può sentirsi parte di un’unica, grande squadra”.

Dal mattino fino al tardo pomeriggio, il lungomare e piazza della Libertà si animeranno grazie alle tante associazioni e ai volontari che proporranno dimostrazioni, laboratori ed esperienze per tutte le età: dalle discipline sportive più classiche alle attività più curiose ed emozionanti.

“Un ringraziamento speciale va all’istituto comprensivo Val Varatella e agli studenti delle scuole di Borghetto Santo Spirito, che prenderanno parte all’iniziativa come Ciceroni per accogliere e assistere i partecipanti lungo il percorso della manifestazione”.

Tutte le attività sono gratuite: sarà sufficiente iscriversi presso la postazione in piazza della Libertà, dove verrà consegnato il braccialetto pass per accedere liberamente a tutte le proposte.

Il volo panoramico in elicottero si svolgerà dalle 15 alle 18 e sarà riservato alle persone che hanno effettuato la prenotazione sul sito www.visitiborghetto.it. In linea con lo spirito inclusivo dell’evento, le persone con disabilità avranno accesso prioritario a tutte le attività e potranno usufruire del volo panoramico in elicottero in una fascia oraria dedicata, dalle 9 alle 15.

La giornata si aprirà ufficialmente alle 9 in piazza della Libertà con il taglio simbolico del nastro, per poi proseguire fino alle 18 con tantissime proposte: laboratori di cartapesta e sensoriali, atletica, arrampicata, percorso in mini moto, scacchi, dama, giochi di logica e S.T.E.M., mini robot, giochi di una volta, tennis, tennis tavolo, running, calcio, vela, surf, bocce e boccia paralimpica, pallavolo, discipline cinofile, ginnastica e attività dedicate al benessere.

Oltre ai nostri amici cani, saranno presenti anche cavalli e mini pony pronti ad essere ammirati da grandi e piccoli.

Non mancheranno gli stand informativi di Polizia di Stato, Polizia Postale, Carabinieri, Vigili del Fuoco Volontari, P.A. Croce Bianca, Avis e Protezione Civile. La biblioteca civica resterà aperta per tutta la giornata, con a disposizione libri in C.A.A., libri tattili e audiolibri. E poi attenzione ai Supereroi, che compariranno per regalare sorrisi e foto ricordo.

Gli appuntamenti in programma sono i seguenti:

• 09.30 – 11.30: Camminata sul Monte Piccaro

• 11.30: Un tuffo in compagnia

• 12.30 – 13.00: Freestyle Motocross Show con Vanni Oddera

• 13.00 – 13.30: Mototerapia con Vanni Oddera

• 14.30 – 16.30: Camminata sul Lungomare Matteotti

• 15.00 – 18.00: Volo panoramico in elicottero – riservato a chi ha effettuato la prenotazione

• 17.00 – 17.30: Freestyle Motocross Show con Vanni Oddera

• 17.30 – 18.00: Mototerapia con Vanni Oddera

In piazza della Libertà sarà allestito un punto ristoro dove gustare piatti tipici liguri e per l’intera giornata, i parcheggi saranno gratuiti su tutto il territorio comunale. Un ringraziamento all’Agenzia Italia di Andrea Palazzini per aver gentilmente messo a disposizione la sala Onde sul Mare.

“Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme una grande giornata di festa, sport e inclusione a Borghetto Santo Spirito”.

Qui tutte le info logistiche.