Turisti fedeli di Alassio: un legame di 55 anni tra la famiglia Lunghi e la Città del Muretto

Alassio. Nella giornata di ieri, presso il comune di Alassio, il sindaco Marco Melgrati ha ricevuto Monica Lunghi, originaria di Zibido San Giacomo, in provincia di Milano, accompagnata dai genitori Antonio Lunghi ed Eugenia Zani, consegnando alla famiglia una pergamena ufficiale del Comune di Alassio quale riconoscimento per il legame lungo ben cinquantacinque anni con la “Città del Muretto”.

Una storia che affonda le radici nella prima infanzia di Monica Lunghi: appena nata, a soli due mesi, la pediatra consigliò ai genitori di trascorrere soggiorni prolungati in una località di mare.

“La scelta, decisamente azzeccata – ha sottolineato la signora – è ricaduta immediatamente sulla cittadina di Alassio, che garantisce da sempre ospitalità, comfort e propone costantemente svariate iniziative culturali e ricreative, e quindi ci siamo affidati alla residenza che a quei tempi si chiamava Casa al Mare, oggi Residenza al Mare Agoal”.