Turismo, via libera dal Consiglio comunale di Albenga all’accordo con Ligurian Riviera

Il Consiglio comunale di Albenga ha approvato l’accordo di collaborazione per l’istituzione della DMO (Destination Management Organization) “Ligurian Riviera”, che riunirà i Comuni della provincia di Savona, la Camera di Commercio e le principali associazioni di categoria, con l’obiettivo di rafforzare la governance del turismo e rendere più competitiva e coordinata l’offerta territoriale.

Il presidente del Consiglio comunale Alberto Passino ha dichiarato: “Con l’approvazione di questo accordo Albenga conferma la sua volontà di essere protagonista nella costruzione di una strategia turistica condivisa e di respiro provinciale. La DMO Ligurian Riviera permetterà di lavorare meglio insieme, e di promuovere il nostro territorio con una sola voce sempre più forte. Turismo significa economia, lavoro, valorizzazione delle nostre eccellenze e identità e il nostro territorio”.

“L’obiettivo è continuare ad intercettare nuove opportunità di sviluppo. Siamo cresciuti molto in questi anni e, nonostante la flessione registrata nel 2025 sulla provincia di Savona nei dati elaborati da regione, i riscontri delle operatori della ricettività restano positivi e fiduciosi su Albenga”.

La nuova DMO coordinerà le strategie di marketing territoriale, comunicazione, promozione e gestione dei servizi turistici, in sinergia con la Regione Liguria e con i singoli Comuni.

Dichiara l’assessore al Turismo Camila Vio: “Albenga ha una strategia che sta portando avanti attraverso incarichi professionali ad hoc e un lavoro sinergico con l’amministrazione e gli uffici comunali – valorizzando l’attrattività della Riviera e consolidando i pacchetti di esperienze sempre più richiesti e i piani di promozione integrata.”