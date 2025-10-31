“Trick or treat”, ecco gli appuntamenti di Halloween: Notte Nera a Pietra, spettacolo a tema sul Priamar e festa a Calizzano

Savonese. Dolcetto o scherzetto? Nella giornata più spaventosa dell’anno saranno tantissimi gli eventi organizzati in tutta la provincia per festeggiare Halloween. Da non perdere la Notte Nera a Pietra Ligure, ma anche “This is Halloween” a Calizzano e lo spettacolo itinerante dei Nati da un Sogno sulla Fortezza del Priamar di Savona. Appuntamenti a tema sono stati organizzati anche ad Albissola Marina, ai centri commerciali Le Officine di Savona e La Corte di Mare di Varazze. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti più “mostruosi” in programma per venerdì 31 ottobre.

NOTTE NERA A PIETRA LIGURE

Pietra Ligure è pronta a vestirsi di mistero e magia. Dopo il grande successo estivo della Notte Bianca, il 31 ottobre il borgo rivierasco si accende con la prima, attesissima edizione della “Notte Nera”, la festa di Halloween che coinvolgerà ogni angolo del paese tra musica, spettacoli, street food e divertimento diffuso. Nella notte più spaventosa dell’anno, l’intero centro storico di Pietra Ligure si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto: luci soffuse, suoni, installazioni, performance itineranti, parata horror e concerti dal vivo animeranno vie, piazze e locali in un crescendo di emozioni e suggestioni.

Un evento collettivo che unisce residenti, commercianti e visitatori in una vera e propria festa di comunità, dove ogni angolo del paese partecipa alla magia. Halloween, a Pietra, non è solo una ricorrenza: è un’esperienza da vivere insieme, un mix di musica, colori e spettacolo che trasforma la città in un luogo sospeso tra incanto e mistero. I negozi e i locali resteranno aperti fino a tarda notte con vetrine a tema, menù speciali, degustazioni e sorprese, mentre le piazze ospiteranno dj set, esibizioni e spettacoli per tutte le età. Il nero, colore simbolo dell’evento, diventerà protagonista assoluto: elegante, affascinante e misterioso, tingerà l’intera città in una cornice scenografica spettacolare.

“La Notte Nera è molto più di un evento: è un grande abbraccio collettivo che valorizza il nostro centro storico e le attività di Pietra Ligure” – spiegano gli organizzatori. “Grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’associazione Facciamo Centro, abbiamo costruito una manifestazione che coinvolge tutti, dai bambini alle famiglie, fino ai turisti che scelgono Pietra anche fuori stagione.”

PROGRAMMA DELL’EVENTO Ore 15.30 – Shopping da paura Le vie e le piazze del centro si vestiranno a tema: vetrine spaventose, promozioni speciali, dolcetti e sorprese nei negozi aderenti. Passeggiare non è mai stato così… mostruosamente divertente! Ore 16.00 – Dolcetto o scherzetto & Baby Dance (Piazza Vittorio Emanuele II) Un pomeriggio tutto per i bambini con giochi, balli, animazione e tanto zucchero! Travestimenti obbligatori per un pomeriggio di pura allegria. Ore 19.00 – Street food & musica (Vie e piazze del centro storico) Sapori da paura e musica dal vivo per scaldare la notte e accendere il divertimento! Ore 22.00 – Parata da brividi (Via Matteotti) Sfilata horror con partenza da Via Vigili del Fuoco (ritrovo ore 21). Mostri, streghe e creature della notte invaderanno il centro: unitevi alla marcia più spaventosa dell’anno! Ore 22.30 – The Crazy Horror Show (Piazza San Nicolò) Maxi DJ set, corpo di ballo e spettacoli live per chiudere in grande stile la notte più folle e coinvolgente dell’autunno ligure. Una “Notte Nera” che abbraccia tutto il paese, unendo musica, spettacolo e socialità in un’unica, grande festa sotto le stelle di Halloween.

THIS IS HALLOWEEN A CALIZZANO

Preparate i costumi e affinate le urla! La Pro Loco Calizzano è pronta a trasformare la Zona Ciminiera nel palcoscenico della notte più spaventosa dell’anno con “This is Halloween”, un evento imperdibile per tutte le età che si terrà venerdì 31 ottobre.

Calizzano si prepara a vivere una giornata e una notte all’insegna di zucche, mostri e divertimento, con un programma che copre il tardo pomeriggio fino a notte fonda.

Un pomeriggio da paura per i più piccoli

L’appuntamento si apre dalle ore 16:00 con un’attenzione speciale ai bambini e alle famiglie:

Merenda e laboratorio di Halloween: presso la Ciminiera, i piccoli potranno divertirsi con attività a tema, creando decorazioni e dolcetti in un’atmosfera magica e un po’ spaventosa.

Dolcetto o Scherzetto: dalle ore 18:00, l’entusiasmo si sposta per le vie del paese per il tradizionale “Dolcetto o scherzetto”, un’occasione per fare scorta di caramelle e scoprire gli angoli più “infestati” di Calizzano. Per l’occasione è prevista anche una divertente pentolaccia per i bambini.

Cena, musica e party fino a tarda notte

Quando il sole tramonta, la festa entra nel vivo con un programma dedicato a grandi e giovani.

Cena aperta a tutti: alle ore 19:30 si potrà gustare una cena aperta in compagnia (la prenotazione è fortemente consigliata per assicurarsi il posto a tavola).

Musica live e DJ set: dalle ore 21:00, il palco si accende con la musica dal vivo dei Glamour Live Music, che faranno ballare a ritmo di rock e successi. A seguire, la festa continua con un coinvolgente DJ Set fino alle prime ore del mattino.

Non dimenticate di dare il meglio di voi con il travestimento! la serata culminerà con le premiazioni dei costumi migliori, un incentivo in più per sfoggiare la vostra creatività mostruosa.

INFO E PRENOTAZIONI: L’evento si svolge in Zona Ciminiera a Calizzano.

HALLOWEEN IN FORTEZZA COI NATI DA UN SOGNO

Due giorni memorabili con altrettanti appuntamenti imperdibili sotto la regia della compagnia Nati da un Sogno di Savona.

Si parte Venerdì 31 ottobre, alle 20, con “Welcome to the freak show”, lo spettacolo teatrale itinerante per ragazzi (+12) e adulti sulla Fortezza del Priamar per passare una magica notte di Halloween. L’iniziativa festeggia quest’anno dieci anni dalla prima edizione e gli organizzatori promettono: “preparatevi al peggio perché faremo del nostro meglio per farvi passare la serata più terribile dell’anno”.

Sabato 1 novembre invece è il turno dei più piccini, nel pomeriggio tutti i bimbi sono invitati sulla Fortezza del Priamar per giocare coi “Nati da un sogno” e assistere a: “Il circo dei sogni erranti”.

Entrambi gli eventi sono su prenotazione al numero 349 291 9855.

AD ALBISSOLA TANTI EVENTI PER HALLOWEEN

Albissola Marina si prepara a festeggiare Halloween con una giornata ricca di eventi dedicati a grandi e piccini.

Venerdì 31 ottobre 2025, il centro cittadino si trasformerà in un vero e proprio borgo stregato, grazie all’impegno dei commercianti, dei volontari e di tutta la comunità albissolese.

Dolcetto o scherzetto per le vie del centro

Dalle ore 16.00, i bambini potranno partecipare al tradizionale percorso di “dolcetto o scherzetto”, passando di negozio in negozio per ritirare caramelle e dolcetti offerti dai commercianti.

Il Villaggio di Halloween

In Piazza del Popolo prenderà vita il Villaggio di Halloween, con allestimenti a tema, luci, decorazioni e la possibilità di gustare “pozioni magiche” e specialità “stregonesche”.

Letture magiche in Pozzo Garitta

Alle 16.30, in Pozzo Garitta, spazio alle letture animate per i più piccoli, organizzate con il prezioso aiuto delle volontarie di Albissola.

Tre simpatiche streghe intratterranno i bambini con racconti magici e, al termine, li guideranno in una speciale caccia al tesoro, alla ricerca dei sassolini dipinti a mano dalle nostre volontarie.

Spettacolo itinerante e street food

Dalle ore 18.00, il centro si animerà con uno spettacolo itinerante e con le proposte di street food dei nostri commercianti. Un’occasione per assaporare e vivere l’atmosfera della festa lungo le vie addobbate a tema.

Musica e divertimento per tutti

A partire dalle 20.00, la serata proseguirà con musica dal vivo in Via Colombo e un coinvolgente DJ set in Piazza dei Leuti, affidato a un DJ del territorio.

L’animazione continuerà con tre animatori in costume, che porteranno allegria e stupore tra il pubblico per tutta la notte.

DOLCETTO O SCHERZETTO ALLE OFFICINE DI SAVONA

Venerdì 31 Ottobre il Centro Polifunzionale Le Officine di Savona celebra Halloween con un pomeriggio ricco di attività per tutta la famiglia.

In collaborazione con McDonald’s e Scuderia I Tigli, dalle ore 16.00 alle 18.00 i più piccoli potranno vivere l’esperienza del Battesimo della sella, un primo e indimenticabile approccio al mondo dei cavalli, e divertirsi con il truccabimbi a tema Halloween.

A seguire, presso Pingu’s English Savona, si terrà l’evento “Halloween Party”, quattro ore di attività interamente in lingua inglese con giochi, pizza e cinema. L’iniziativa è aperta anche ai bambini non iscritti ai corsi, a partire dai tre anni compiuti, e si svolgerà dalle 18.00 alle 22.00.

L’appuntamento è per venerdì 31 ottobre presso Le Officine di Savona.

ALLA CORTE DI MARE SI FESTEGGIA HALLOWEEN

Venerdì 31 ottobre, a partire dalle ore 16, la galleria del centro Corte di Mare di Varazze si animerà con spettacoli, giochi e colori grazie alla collaborazione con la Compagnia del Teatro Scalzo, storica realtà ligure specializzata in animazione teatrale e artistica.

Due artisti in costume animeranno gli spazi del centro:

Una strega preparerà il classico “trucca-bimbi”, allestito in piazza sud, pronto a

trasformare i bambini in piccoli mostri, streghette e fantasmini, con musica e

atmosfera a tema;

un mago-clown itinerante, porterà allegria e stupore lungo la galleria con gag,

scherzetti e giochi di magia.

Dopo il trucco, i bambini potranno partecipare al tradizionale “Dolcetto o scherzetto” nei negozi aderenti, per un’esperienza coinvolgente che unisce shopping e divertimento.

Ad accompagnare il pomeriggio, la merenda di Halloween proposta dall’Azienda Agricola Serena Minieri, con dolcezze e sapori autunnali dedicati ai più piccoli.

L’allestimento della galleria, curato con scenografie e decorazioni a tema, renderà l’atmosfera ancora più magica e suggestiva, trasformando Corte di Mare in un vero e proprio villaggio di Halloween.

L’evento è a partecipazione gratuita e aperto a tutti. Un’occasione perfetta per trascorrere un pomeriggio in famiglia tra divertimento, creatività e sorrisi… da paura!

Dove: Centro Commerciale Corte Di Mare – Via Montegrappa 43, Varazze (SV). Quando: Venerdì 31 ottobre 2025, dalle ore 16.00.

Organizzato da: Corte Di Mare.

In collaborazione con: I partner del centro.

HALLOWEEN INVADE IL CENTRO STORICO DI VILLANOVA D’ALBENGA

Sabato 1 novembre a Villanova d’Albenga, in Piazza Mazzini, a partire dalle ore 15, festa di Halloween, organizzata dalle attività locali con la collaborazione del Comune di Villanova d’Albenga e dell’Unione Sportiva Villanovese. Un evento ricco di sorprese e attività a tema, spettacoli di magia, sfilate e premi per i portoni più “spaventosi”. Un pomeriggio di divertimento e brividi dedicato alle famiglie.

